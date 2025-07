Mazón hace balance de sus dos años al frente de la Generalitat: "El cambio avanza"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, celebra este jueves 17 de julio sus dos años al frente del Consell. Por ello, Mazón ha utilizado sus redes sociales para hacer balance de su gestión, que en este tiempo ha tenido como hito más importante la trágica dana del 29 de octubre.

El líder del Ejecutivo valenciano ha querido repasar algunas de las decisiones tomadas en estos dos ejercicios. "Dos años en los que hemos convertido nuestra autonomía en un polo de atracción para que empresas de todo el mundo nos elijan para sus grandes inversiones. Todo ha sido posible gracias a una política fiscal que prioriza a la ciudadanía y tiene en cuenta su realidad. Y seguimos", comienza diciendo Mazón.

El presidente continúa enarbolando algunos de los cambios que se han llevado en la Comunitat en esta mitad de legislatura. "Dos años en los que hemos conseguido que la educación de cero a tres años sea gratuita y universal, algo que jamás podrán quitar. Dos años en los que hemos dado a los padres la libertad de escoger cómo educar a sus hijos, en qué lengua, en qué centro. Dos años en los que hemos desbloqueado la construcción de nuevos colegios e institutos y hemos apostado más que nunca por la libertad lingüística. Y seguimos", asevera de nuevo.

En su balance, también se encuentran aspectos de ámbitos como la Sanidad o las infraestructuras de la región. "Dos años en los que hemos aprobado el mayor presupuesto de sanidad de la historia de la Comunitat. Apostando por la última tecnología, acortando listas de espera para pacientes de prioridad 1, poniendo en marcha el plan de Salud Mental más ambicioso que jamás ha tenido la Comunitat. Y seguimos", continúa el presidente.

"Dos años en los que hemos priorizado mejorar las infraestructuras a lo largo y ancho del territorio. Por fin ampliamos el Puerto de Valencia, por fin el TRAM llega donde le corresponde, por fin Alicante tendrá su Estación Central, por fin descongestionamos rondas y desvíos, facilitando el movimiento de los ciudadanos, el transporte de mercancías, el turismo. Y seguimos. El cambio avanza", concluye Mazón en sus mensajes.

El líder del Consell, aunque no lo cite en su balance, anunció ayer que llevará al Tribunal Constitucional (TC) el acuerdo entre el Gobierno central y el catalán "del cuponazo separatista", como lo califica, de la financiación singular porque va "contra el interés de los españoles en general y de los valencianos en particular".

En este sentido, Mazón también se ha enfrentado en las últimas semanas a la no aprobación por parte del Gobierno central del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, algo inusual en los últimos doce años. Esto ha provocado impagos por parte de la Generalitat a proveedores como la farmacias (algo que se solucionará este mismo viernes) así como que la Comunitat tenga que endeudarse en más de 1.800 millones para abonar lo que debe a estos proveedores (algo para lo que ha conseguido el sí el Ejecutivo de Pedro Sánchez).

Críticas por la dana

Por otra parte, Mazón ha tenido que hacer frente estos meses las críticas por su gestión de la riada del 29 de octubre. Ha visto como hasta nueve manifestaciones han pedido su dimisión y ha sido increpado en algunos actos a los que ha acudido dentro de su agenda.

Es más, este pasado miércoles, el presidente de la Generalitat denunció sentirse víctima de "escraches políticos" por parte de la izquierda. En un acto en Oliva, Mazón fue recibido por un grupo de personas que le increparon. Allí, Mazón calificó de "maravilloso comité de bienvenida" a este recibimiento. "Según me trasladan, son la plana mayor de políticos del Compromís y del PSOE. Yo me alegro mucho que esto haya quedado así, porque se demuestra que hoy aquí cada uno ha venido a hacer lo que mejor sabe hacer. Los políticos y ex políticos de Compromís y el PSOE a hacer un ejercicio antidemocrático, a intentar un escrache político y yo a abrir centros de salud", dijo el presidente.