Los Meconios defienden su concierto en Valencia: "No nos vamos a dejar amedrentar por las amenazas" del PSOE

En los últimos días, el concierto que el grupo valenciano Los Meconios ofrecerá el 25 de julio dentro de la Gran Fira de Valencia estaba en la picota. El PSPV había pedido la cancelación de la actuación, al considerar que el dúo musical puede "propagar el odio" con sus canciones. Es más, la concejala socialista Nuria Llopis criticó que en "las letras de sus canciones piden 'volver al 36', el año del golpe de Estado franquista con el que se inició la Guerra Civil española". Ante ello, el partido pidió al Ayuntamiento de Valencia que suspendiera la cita y, en caso de que se celebrara, que el PSPV estaría vigilante por si se cometiera algún "delito de odio". La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, por su parte, aseguró que en Valencia "cabe todo el mundo" y que "quien vaya a poner censura a la música y a la cultura, que tire la primera piedra".

Hasta la fecha, los valencianos Los Meconios había guardado silencio. Pero este miércoles han hecho público un comunicado "ante los acontecimientos recientes, las acusaciones falsas, las injurias y las mentiras que se están vertiendo sobre nosotros y dado que esta polémica sigue reproduciéndose en platós de televisión y tertulias periodísticas— queremos dejar claros varios puntos". El primero, señala el escrito, que "dado que muchos medios están utilizando la parodia 'Vamos a volver al 36' como arma arrojadiza para lanzar acusaciones completamente falsas contra nosotros. Debemos aclarar que no se va a interpretar esta canción el 25 de julio en Valencia. La razón es muy simple: no es una parodia de Los Meconios, sino de InfoVlogger". Asimismo, añaden que "aunque cansa tener que repetirlo por enésima vez (llevamos desde 2022 con la misma mentira), insistimos: la canción de InfoVlogger no pide “volver al 36”, ni hace apología de la dictadura ni del golpe de Estado. Basta con leer la letra para comprobarlo".

Los Meconios aseguran que "jamás hemos incitado al acoso de nadie". "En estos últimos días, nos hemos limitado a responder públicamente a las graves acusaciones vertidas sobre nosotros. Cualquiera puede comprobarlo revisando nuestras redes sociales o nuestras declaraciones. Nunca hemos llamado a increpar, acosar o atacar a nadie, y rechazamos cualquier comportamiento de ese tipo pero, lo que tampoco vamos a hacer, es quedarnos callados cuando alguien miente y nos acusa de cosas gravísimas", afirman.

Denuncian, además, que "se están sacando nuestras sátiras y parodias completamente de contexto con el fin de infundir en la opinión pública una imagen nuestra completamente distorsionada". "No nos avergonzamos de ninguno de nuestros trabajos, pero estos pierden completamente su sentido si se recortan, manipulan o descontextualizan. No vamos a tolerar esta manipulación", aseveran.

El grupo valenciano afirma que no dudarán en emprender acciones legales -"como ya estamos estudiando contra ciertas personas y organizaciones", dicen- contra todo aquel que, "especialmente desde medios de comunicación, el ámbito político o el periodismo, mienta de forma intencionada y falte a la verdad con el objetivo de dañarnos". "Nosotros sólo somos dos personas, pero tenemos una fiel comunidad de seguidores que nos apoya y nos va a dar el sustento que necesitemos en cada paso que decidamos dar. La verdad siempre debe prevalecer y vamos a luchar por lo que es justo", manifiestan.

"Por si nuestro mensaje del 7 de julio suscitó algún tipo de duda, queremos remarcar lo siguiente: El concierto del 25 de julio en los Jardines del Palau de Valencia, no se va a cancelar. El PSOE valenciano ha amenazado con vigilar el concierto y denunciarnos ante un posible 'delito de odio'. No nos vamos a dejar amedrentar por sus amenazas. Esto ya no es sólo un simple concierto, lo han convertido en un canto a la libertad de expresión y, ante su intento de cancelación y de censura, hay que alzar la voz con más fuerza y reivindicar los derechos que nos están intentando arrebatar", insiste la formación musical.

Y concluyen con un "llamamiento al pueblo": "El 25 de julio os esperamos en los Jardines del Palau de Valencia para disfrutar juntos de un concierto de entrada gratuita donde prevalecerán, como siempre prevalecen en nuestros directos, la música, el humor y el buen rollo", concluyen.