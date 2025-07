Mompó dice que "hasta la noche" no se tenía información del barranco del Poyo

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó ha comenzado su declaración ante la jueza que instruye la causa de la dana del 29-O y las partes personadas, a las 9,35 horas de hoy.

En primer lugar ha sido informado de la incorporación al procedimiento de sus manifestaciones en el programa Salvados de la Sexta a lo que el presidente ha respondido que "él estuvo hora y cincuenta minutos, y lo que se emitió es menos. Él recuerda dos cortes y dice que es un programa manipulado, en el sentido de que pasa hora y cincuenta minutos hablando y han emitido mucho menos". Durante su declaración ha recordado que en la entrevista también admite que "confundo horas y días". Ha explicado que, por ejemplo, el tema de la hora a la que se tiene información sobre el Barranco del Poyo "la introduce el presentador". Y ha explicado que él tuvo información del mismo por su diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell. Según ha explicado, Mascarell habló con la alcaldesa de Chiva a las 18.00 y le dice que la situación es normal y una hora después le cuenta la situación crítica. En cualquier caso, cuando su diputado le comenta el estado del barranco "es ya por la noche".

Mompó también ha dicho que ese día había quedado a comer con su diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, y que ya por la mañana le dice que mejor no ir a Utiel, que está lloviendo mucho y que los técnicos estaban en el Centro de Emergencias, por lo que se dirigió allí, pero no recuerda a qué hora llegó.

También ha explicado que habló con el presidente Mazón mediante llamadas de whatsapp: a las 17:45 le llamó Mazón y no le cogió el teléfono y a las 17.46 le devolvió la llamada. "No me acuerdo de lo que hablé con el", y le paso el contacto del alcaldesa de Utiel.

La segunda llamada es a las 18:25: "me llama él, y le vuelvo a llamar a las 18:27, unos veintipicos segundos". El presidente le habla de Cullera y Mompó le manda el contacto del alcaldes de esta localidad. El presidente ha aclarado que sabe las llamadas que tuvo del presidente Mazón "porque me las enseña él, ya que yo borré las llamadas" y ha admitido que ese hecho levantó muchas suspicacias.

Durante la declaración, la jueza le dice que resulta difícil de creer que los funcionarios del Cecopi no supieran lo que estaba pasando fuera, así como que se hablara del mensaje a las 18 y pico y en la sala de Cecopi no se habla hasta las 19 horas.

Mompó ha explicado que "la primera vez que se habla es Jorge Suarez" y que "en la sala desde las 11 de la mañana hasta las 19:00 de la tarde se hablo solo de Forata".

También ha dicho que en la reunión "no estaban mirando la televisión".

Respecto al mensaje del Es-Alert de las 20:11, Mompó ha explicado que iba dirigido solo por el tema de Forata. "En principio se habló de enviar un mensaje a los pueblos que podían resultar afectados en caso de que Forata colapsara., Se habló de que se podía emplear el instagram y el twiter de emergencias, se habló de si en valenciano, en castellano". También ha explicado que él pidió que el Es Alert se extendiera a otras comarcas.

Durante la declaración, la jueza le ha puesto un fragmento del programa de la Sexta y le ha preguntado si habló personalmente con el alcalde de Utiel. Mompó ha dicho que sí y que no recuerda la hora y que sabía que estaban rescatando personas y que el mismo helicóptero de la Diputación ya había rescatado personas.

También le han preguntado si se habló en el Cecopi de la Ribera Alta y de l'Horta sud, y ha dicho que eso sería después de las 20.11.

Ha explicado que "la situación en L'Alcudia a las doce no me hacía presagiar lo que iba a pasar en L'Horta Sud".

También ha dicho que la alcaldesa de Paiporta llamó a Salome Pradas a las 19 horas y ha reiterado que "si los técnicos no les preocuparon antes de esa situación, pues no se habló" y ha dicho desconocer si se tenia conocimiento de otras cuestiones distintas de Forata.

Ha dicho que en la reunión del Cecopi, la gente entraba y salía, aunque cree que después del primer mensaje o del segundo, si que dijeron “bueno, vamos a pensar un poco”, pero no podría concretar mas.

Sobre la redacción del Es-alert, dice que lo hacia Jorge Suarez (subdirector de Emergencias) con gente de su equipo. "La leyó allí, y la preocupación era si se iba a alertar de más a la gente provocando un efecto estampida".

Mompó ha expuesto que "no se redactó en la sala seguro. Trajo el mensaje Jorge Suárez, que lo habíaa hecho con gente de su equipo".

En este punto, la jueza le ha preguntado si la consellera Pradas intervenía, y ha contestado que "cree que no" y ha explicado que "el inspector jefe dijo que tenia que autorizarlo Madrid, y que debía validarlo mas gente", pero cree que Salome Pradas no intervino, aunque también ha admitido que "cree" que no estuvo al lado de Salomé Pradas.

No es amigo de Mazón

Mompó ha dicho que "no tiene relación con los investigados". Y ha aclarado que "con el presidente de la Generalitat tiene buena relación, pero no son amigos". Sus amigos "son de mi pueblo".

A preguntas del Ministerio Fiscal ha explicado que a la llegada al Cecopi se identificaron y les invitaron a subir.

"Estaba un bombero, la consellera, Argüeso, el director de emergencias, recuerdo que había dos cámaras que entraban y salían y una chica con melenita de comunicación de 112".

También ha dicho que "cuando llega, la reunión ya había empezado" aunque no sabe si había empezado la videollamada.

Ha dicho que hablaron con el presidente de CHJ y dice que sorprende la poca participación del presidente de la CHJ. Y que estaban también Aemet y la delegada del gobierno, con dos o tres personas de su equipo.

Mompó ha concretado que "antes del primer mensaje no se nos dio ninguna información que nos hiciese pensar lo que iba a pasar después".

El presidente ha dicho no recordar ninguna desconexión en la reunión del Cecopi.

En el interrogatorio de las acusaciones particulares ha explicado que el día anterior él sabia los avisos que recibían , pero a él no se le pasaba por la cabeza lo que hubiera pasado.

También ha dicho que por la mañana tuvo contacto con otros alcaldes. "Yo el día de antes estuve en una convención, en la comisión de la diputación. "El lunes cuando volvía empezamos a hablar de la posibilidad de que lloviera mucho al día siguiente", y su pueblo tiene una zona inundable abajo, "o sea que sobre las 06:00 de la mañana ya estoy hablando con el equipo y procedimos a suspender agenda, y sobre las 11 o 11:30 nos vamos a la autovía (A3), y llego solo a la Alcudia, veo sobrevolar el helicóptero de la Diputación, veo que al lado de la autovía está anegado, salgo e intento llegar a la zona del helicóptero pero no podemos salir, entro y voy a la siguiente salida que es la de Alcudia y salgo por ahí. Había un camión y el camionero ya no estaba, había familias al otro lado del río, nos fuimos a comer a casa, y después estando yo en casa me llama el diputado delegado y nos vamos a Utiel, y por la zona de la prisión de Picassent ya nos dice que no vayamos a Utiel, y de ahí nos vamos a la Eliana".

Mompó ha dicho que las imágenes del tornado le asustaron más que el agua que bajaba por el río Magro: "yo he visto el Júcar bajar con más agua que el Magro ese día", y ha admitido que con la información que se tiene hoy "es evidente que llegó tarde (el Es-Alert), pero con la información que tenían ese día es distinto".