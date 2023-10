Mulet, el exsenador que preguntó por el "apocalipsis zombi", abre el diario de un parado

Carles Mulet, exsenador de Compromís, saltó a la fama por preguntar sobre el protocolo que el Gobierno tenía programado ante la «posibilidad de un apocalipsis zombi». Era la manera de protestar por la «poca calidad» de las respuestas del Ejecutivo cuando se hacían preguntas parlamentarias. Se ganó a peso la fama de preguntón y no solo destacó por su gran actividad, sino también por el contenido de las mismas.

Pidió la comparecencia de Bárbara Rey en la Cámara Alta y preguntó si los barcos de las fuerzas de seguridad del Estado donde se alojaron los efectivos que reforzaron la seguridad el 1 de octubre en Barcelona habían pedido permiso a la Warner para utilizar la imagen a Piolín. «¿Han visto un lindo gatito?», cuestionó.

Otra de las preguntas que más polémica levantó fue la que se refería a la asistencia católica en los centros sanitarios, «su presencia va en contra de la aconfesionalidad del Estado consagrada en la Constitución».

Su fama y su labor- durante doce años presentó más de 30.000 iniciativas- han servido de poco. En una decisión que no comparte toda la coalición, ha sido sustituido esta legislatura por el ex presidente de Les Corts, Enric Morera.

Mulet ha abierto el «diario de un desocupado» en el que, fiel a su estilo, no se corta un pelo. «Continúan llegando correos, llamadas, mensajes por las redes, de todo el Estado, de gente o entidades, que todavía no saben que ya no estoy en el Senado» y sigue, «cuando les explico por qué flipan».

El exsenador recuerda que no tiene derecho a paro y, que de momento, no ha recibido la indemnización que le corresponde. «Tres meses sin cobrar, suerte que tengo un pequeño colchón, que se está agotando».

Explica que se ha dado de alta en todas las «webs de rigor para buscar trabajo», pero que aún no tiene claro hacia dónde quiere dirigir su vida. Admite que sabía que este momento llegaría, pero nunca que sería de esta manera.

Denuncia que el motivo ha sido la ruptura de acuerdos internos dentro de la coalición y la «imposición de una mayoría numérica» que si, en un momento dado, desató una ola de indignación, ahora «todo ha quedado en un proceso de debate interno para ver qué se hace en el futuro (...) Compromís es una marca en valor y no se puede regalar a quien está en otro proceso egocéntrico y excluyente. A mí, pensar a largo plazo me supera, cuando no sé qué haré la semana que viene».

Las palabras de Mulet dejan clara la división existente entre las diferentes patas de la coalición. El exsenador pertenece a Iniciativa, la formación que lideraba la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Por su parte, Morera fue uno de los fundadores del Bloc, ahora rebautizado en Més- Compromís. Para Mulet su salida forma parte de un plan perfectamente diseñado para que Més se haga con el poder, una operación que puede ejecutarse precisamente porque el liderazgo de Oltra, el «pegamento» de Compromís ya no existe. «Es una voladura controlada que se quería hacer desde hace tiempo».