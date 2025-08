Hugo González Amaro o como competir lesionado en un Campeonato de Europa

Hugo Álvarez Amaro afrontó en Casas Novas su primer Campeonato de Europa Absoluto. No era un novato en grandes escenarios, ya que hace tres años fue sexto en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes en Lanaken con "Koningin". En La Coruña, el jinete de KAR Sport Horses llegaba con "Casaspezia KAR", una yegua de nueve años a la que sólo él sabe descifrar. El binomio había firmado un cuarto puesto en el Gran Premio Big Tour de 1,55 del CSIO3* de Deauville y buenos recorridos en el CSI3* de Sariego (Yeguada Finca Maeza).

En esta última cita, Hugo notó que algo no iba bien: "Concursamos el primer día, que fue todo bien y sin problemas. En la segunda jornada, saltando noté algo extraño en la espalda. He sufrido muchos dolores en otras ocasiones, pero esta vez era diferente". El diagnóstico inicial apuntaba a un pinzamiento, que tras una resonancia se convirtió en una hernia. Los médicos minimizaron la lesión: "Me dijeron que tenía una hernia y que debía mirármela cuanto antes. Hablé con otro médico, esperando escuchar otra cosa y me dijo que esa hernia no tenía nada que ver con mi dolor, que lo que había tenido era como un tirón o pinzamiento y tenía todo contracturado".

Comprometido con el equipo y con la ilusión de debutar en un Europeo, Hugo siguió adelante. Se infiltró, recibió sesiones de fisioterapia y cortó la medicación días antes de competir para cumplir con la normativa antidopaje. En el Europeo el panorama se complicó. "Casaspezia KAR" sufrió un cólico al llegar a la capital gallega. Se resolvió gracias a la intervención de la veterinaria del equipo. El día siguiente, el de su primer recorrido, el dolor en la espalda regresó: "Me levanté y empecé a notar de nuevo que la espalda no estaba bien, por lo que decidí hacer como Rafa Nadal: busqué un hospital cercano donde me pudieran pinchar anestesia local en la columna para no sentir nada". La intervención no tuvo el efecto que el jinete esperaba. Hugo se subió a la yegua: "Ahí vino el problema: empiezo la prueba, el tren trasero de pierna no lo tengo con la fuerza suficiente y tengo el problema de la ría, donde nos recibimos mal. Después de todo lo que estaba pasando en mi columna, me llevo ese latigazo extra. Saltamos el oxer y cuando llegamos al muro me voy por un lado sin poder reaccionar con mi cuerpo, como un niño que acaba de empezar a montar". Al desmontar, no podía ni mantenerse en pie. Gracias al consejo de su compañero de equipo Iván Serrano fue al hotel para intentar recuperar fuerzas, ayudado por su mujer.

Sin apenas poder andar, al día siguiente volvió a subirse a "Casaspezia KAR" tras dos horas de fisioterapia: "Pensé que si pasaba la ría, haría cero. Pero la yegua se asustó el día anterior y a 4 trancos no quiso saber nada. Opté por la retirada".

Terminada la competición, reanudó la medicación y regresó a casa. El dolor fue a más y lo comprobó al caerse del tractor en su finca, cuando una pierna dejó de responderle: "Mi mujer se vino corriendo de Palma y fuimos al hospital directos. Me repitieron la resonancia y me volvieron a decir que la hernia es pequeña, que no puede causar esos dolores". El dolor para Hugo seguía siendo invalidante. No podía andar, no podía erguirse. Gracias a Ricardo Antequera llegó a manos de un neurocirujano que confirmó lo que sospechaban: "El problema es que la hernia, aunque pequeña, está dañando totalmente el nervio y estrangulando el ciático. Así que me indican que me tengo que operar, y cuanto antes".

El lunes 4 de agosto, Hugo será intervenido mediante una técnica mínimamente invasiva, que le permitirá volver a andar con normalidad a los dos días y comenzar una recuperación que durará al menos dos meses. Volverá a las pistas a finales de año.