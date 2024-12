Opinión I Visca La Vila!

Vertebrar, bonito verbo, que, según la Real Academia de la Lengua Española, significa dar consistencia y estructura internas, dar organización y cohesión a lo que corresponda; y últimamente es el territorio, léase la Comunidad Valenciana en toda su extensión.

Me pregunto por qué hay tanto empeño en que de norte a sur -o la inversa- las tres provincias sean un todo, cuando en la Alicante somos incapaces de hacer provincia.

Confieso mi pecado -por suerte venial- de no haber pisado La Vila Joiosa más que dos veces en mi vida, cuando era pequeña para parar con mis padres en la chocolatería Valor, en la N-332, en pleno casco urbano.

Hasta que un día del año 2009 y de carambola, aterricé en el que considero mi pueblo, o poble mejor dicho, por motivos laborales y me enamoré para siempre de un paraíso a pie del Mediterráneo. Y encontré mi lugar en el mundo, encontré mi compañía de Fiestas de Moros y Cristianos, Contrabandistas; eternamente agradecida por ello a Andrés Planells padre, una persona excepcional; a Andrés Planells hijo, y a su hermano Ramón.

Y, fiel a mi esencia, me metí de lleno en su universo y aún no he salido ni quiero. b, 9 años nació allí, y de apellido es Llinares, más vilero imposible.

No hay alicantino de mi círculo cercano al que no haya llevado a La Vila Joiosa en fiestas, abriendo su mundo a otro mundo. Es el pueblo más acogedor y encantador de la provincia, sin duda. Sigo sin entender por qué no salimos de nuestras cuatro calles, de nuestras fiestas, de nuestro sota, caballo y rey para descubrir Alicante de norte a sur.

Pues eso, que la vertebración del territorio puede empezar por la propia provincia de Alicante y seguir por nuestra Comunitat. Y Visca La Vila!, Visca Santa Marta! y Amunt Contrabanado!, siempre.