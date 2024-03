Óscar Puente sobre Carlos Mazón: "Es dicharachero, pero también un poco bipolar, un día soy el mejor ministro y otro odio a Valencia"

"Es agradable, dicharachero. Pero es un poco bipolar". Así se ha referido esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante su participación en Encuentros SER. "He escuchado a Mazón hablar de agravios, no tenemos manía a Valencia ni a Alicante", ha explicado Puente, quien ha recordado que "hace unos días era el mejor, tras anunciar la ampliación del Puerto de Valencia, y ahora este ministro no quiere a Valencia".

De esta forma el ministro aludía a las críticas vertidas contra él y el Gobierno central tras rechazar la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. En este sentido ha indicado que esta ampliación se ejecutará "cuando Aena la considere necesaria". "La segunda pista está prevista en el plan director, cuando Aena crea que lo necesita, lo hará. En este momento, los tráficos están cubiertos, en este momento, no se necesita una ampliación", ha señalado tajante y ha asegura que el gestor aeroportuario "quiere captar viajeros y si para hacerlo necesita una ampliación de pista, la hará".

En este sentido, ha resaltado que "Aena es el mayor gestor aeroporturario del mundo, va como un cohete, cotiza en bolsa, ha dado beneficios, tiene profesionales como la copa de un pino". Ha resaltado además que la visión de Aena es "a cuatro, cinco años vista. No solo están en el hoy, también están en el mañana. Quieren ganar dinero, si hay necesidades se acometerán".

