El paro sube en 2.786 personas en la Comunitat Valenciana y se reduce el empleo a 924.332 contratos, la mitad temporales

El paro del mes de agosto subió en 2.786 personas en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 0,95% más que el mes anterior y sitúa el número total de personas desempleadas en 296.754, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo.

Por provincias, el paro subió en 1.806 personas en la de Valencia, un 1,25 % más, 636 en la de Alicante (+0,54 %) y 344 en la de Castellón (+1,09 %).

En términos interanuales, el paro bajó en la Comunitat en 18.924 personas respecto al mes de agosto del año pasado, lo que supone un descenso de 5,99 %.

Principales datos de la Comunitat Valenciana

De las 296.754 personas desempleadas, 181.741 son mujeres y 115.013 son hombres, mientras que 16.052 personas son menores de 25 años.

Por sectores de actividad, el paro ha subido en agosto en todos, menos en Agricultura (81 personas menos): en Servicios hay 1.657 personas más, en Construcción, 644, en Industria, 535, y en el colectivo sin empleo anterior, 31 personas más.

Los servicios siguen acumulando el mayor número de desempleados con 209.117, y a distancia se sitúa el sector de la industria, con 35.514, la construcción, con 22.737 y la Agricultura, con 7.416. El Colectivo sin empleo anterior suma 21.970 desempleados.

Por provincias, el número de desempleados se queda en 146.433 en Valencia (1.806 más, +1,25 %), en 118.334 en Alicante (636 más, +0,54%) y en 31.987 en Castellón (344 más, +1,09 %).

En términos interanuales, el paro ha bajado en 9.210 personas en Valencia (-5,92 %), en 7.465 en Alicante (-5,93 %) y en 2.249 en Castellón (-6,57 %).

El paro registrado de extranjeros bajó en 220 personas, un 0,41 % menos, hasta situarse en 53.612, de los que 19.133 provienen de un país comunitario y 34.479 de uno extracomunitario; mientras que en comparación interanual ha descendido en 604 desempleados (-1,11 %).

Los contratos

Respecto a los contratos, se han formalizado en agosto en la Comunitat Valenciana un total de 91.015, lo que supone un 60.668 y un 40% menos que el mes anterior, mientras que respecto al año pasado son 5.084 y un 5,92% más. Del total de contratos firmados este mes, 41.710 han sido indefinidos y 49.305 temporales.

En la Comunitat hay en total 924.332 contratos, de los que 443.054 son indefinidos y 481.278 son temporales.