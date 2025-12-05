Pasa a disposición judicial el detenido por matar a su compañero de piso en Valencia

El hombre detenido el pasado miércoles en Valencia por supuestamente matar a golpes a su compañero de piso pasa este viernes a disposición de la autoridad judicial, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Está acusado de haber golpeado hasta la muerte con una mancuerna a su compañero de piso, otro hombre de 56 años que sufrió traumatismos creaneoencefálicos que resultaron fatales.

Este suceso tuvo lugar en una vivienda del barrio de Nou Moles, en las inmediaciones de la plaza Arturo Piera, alrededor de las 21:30 horas, y fueron los vecinos quienes alertaron a la policía.

La patrulla policial desplazada a la zona tuvo que entrar en el piso por un balcón a través de una cesta de un camión de bomberos y en el interior de la vivienda halló a un hombre tumbado en el pasillo y, al lado, al supuesto homicida con una mancuerna en una mano, ambos ensangrentados.

La víctima que yacía en el suelo presentaba múltiples heridas en el rostro y el cráneo, según fuentes policiales.

El detenido recibió asistencia sanitaria por las heridas que también presentaba e ingresó en la UCI de un centro hospitalario.