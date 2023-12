Los pediatras valencianos llaman a la vacunación de los niños para combatir la gripe

Desplazada durante los últimos años por la Covid, la gripe ha hecho su llegada para celebrar la Navidad. Sin embargo, este año en la Comunitat Valenciana existe una importante arma para combatirla. Los niños de 2 años a 59 meses pueden recibir una vacuna antigripal que, pese a no ser todavía demasiado popular, está resultando muy efectiva.

Más Noticias Salud Las infecciones respiratorias en la Comunidad Valenciana se disparan un 37 por ciento en la última semana

La pediatra del Centro de Salud de Nazaret, María Garcés-Sánchez, explica a LA RAZÓN la importancia de hacer llegar a las familias sus beneficios. «El niño es el primero que se contagia de la gripe, presenta cuadros con fiebres muy altas que duran aproximadamente siete días y son vectores de transmisión a los adultos. Con lo cual, evitar que un niño tenga la gripe, es un beneficio para ellos y protege a su entorno».

Además, evita otras enfermedades. «La gripe tiene la capacidad de generar un cuadro que beneficia a las bacterias. A una gripe se le puede suceder una neumonía, una otitis o cualquier episodio infeccioso».

Garcés-Sánchez, que también es investigadora adscrita al Área de Investigación en Vacunas de Fisabio, afirma que en países como Inglaterra o Finlandia, se inmuniza a los niños desde hace muchos años, tal y como también recomienda la OMS. «Se ha comprobado su efectividad. Nosotros, como Comité Asesor de Vacunas, también lo hicimos y el Ministerio de Sanidad la incluyó el año pasado». En 2022 solo la administraron Galicia, Andalucía y la Región de Murcia.

La inmunización se está realizando con una vacuna intranasal, es decir, que no requiere pinchazo y produce protección en la zona local. Apenas se han descrito efectos secundarios, más allá de rinorrea (mocos) y, en casos aislados un poco de fiebre.

No obstante, lo cierto es que la demanda de esta vacuna no ha sido mayoritaria. Los últimos datos aportados por la Conselleria de Sanidad indican que la cobertura está en torno al 30 por ciento, aunque en algún departamento asciende al 50 y en otros baja al 15. «Realmente es una lástima que los niños no se estén beneficiando de ella».

Ingresos por gripe

La temporada gripal ya ha comenzado y termina en mayo, por lo que aunque todavía hay tiempo para recibirla, Sanidad recomienda que se administre la vacuna lo antes posible. «El virus está circulando y tarda de unos 10 a 15 días para generar anticuerpos de protección».

Sobre las causas de que todavía no se haya solicitado su administración de manera masiva, admite que puede deberse a falta de información. "Los pediatras somos muy conscientes de la importancia que tiene la gripe, no solamente para los niños, sino también en el ámbito de nuestras consultas. Cuando aparece hace un pico significativo, los niños se contagian porque se transmite rápidamente».

Las buenas temperaturas que ha registrado la Comunitat Valenciana durante este otoño ha retrasado su aparición. Sin embargo, las celebraciones familiares de estas fechas y la bajada de los termómetros hacen prever su aumento de manera inminente.

La parte positiva es que este momento se produce cuando los niños están de vacaciones evitando así el foco de contagio que suponen las aulas. El problema más grave, por tanto, puede producirse a partir del 8 de enero.

"Efecto covid"

La vacuna antigripal siempre ha tenido «entre comillas, mala fama» porque se pone a las personas mayores y porque como el virus muta cada año hay veces que no es tan efectiva. No obstante, en los ensayos clínicos realizados en niños se ha comprobado que, al ser organismos sanos, las cifras de protección son muchísimo más altas.

Así mismo, apunta a que están comprobando que la vacuna genera inmunidad local y, por tanto, reduce los catarros en vías altas.

Entre los motivos que puede haber provocado falta de interés por esta vacuna, apunta que puede ser la saturación causada por la covid. Pasó a ser el más importante de todos y ahora afortunadamente y gracias a las vacunas la población está inmunizada y su circulación es casi comparable al resto. «La gente no se tiene que olvidar de la gravedad que puede tener una gripe. No es raro que todos los años fallezcan por lo menos uno o dos niños. Estamos vacunando, por ejemplo, para meningitis, de la que se producen muy poquitos casos y nos olvidamos de esta enfermedad».

Remarca además, que más del 50 por ciento de los niños que ingresan por una gripe no tiene patologías previas y con la vacuna, los ingresos se pueden evitar.