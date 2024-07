La periodista Alba Costa publica su libro "La salud de tu marca", una guía para profesionales sanitarios

Saber manejar las redes sociales o hacer un buen diseño de páginas web ya no es lo más importante para las marcas y las empresas, lo fundamental es conseguir que se produzca una determinada acción por parte del espectador que accede a ellas. Provocar una reacción de confianza que solo se consigue cuando se crea una estrategia de comunicación que lleve a la convicción de que su oferta es la mejor opción para el cliente. Así lo ve la periodista Alba Costa que, desde hace más de 15 años ha volcado su trabajo y su investigación en las empresas sanitarias, un sector que conoce desde que empezó su carrera profesional.

En este tiempo se ha convertido en una especialista en "copywriting", ha desarrollado un método de comunicación que ha llamado Ancla y hace solo unos días publicaba su primer libro que en solo 48 horas se posicionó en Amazon como número 1 en ventas en la categoría de Marketing.

Su propuesta es transmitir todo el conocimiento adquirido con los mensajes adecuados. “Durante mi desarrollo profesional he tenido la suerte de trabajar muy de cerca con muchísimos profesionales del sector y me he dado cuenta de que sus años de estudio, las miles de horas viendo pacientes, escribiendo artículos y asistiendo a congresos no se han reflejado en su comunicación. Por eso, mi objetivo es que comuniquen del mismo modo que tratan a sus pacientes: con claridad, transparencia y la máxima claridad posible”.

Alba Costa está convencida de que ésta es la única forma de que los pacientes dejen de mirar y buscar en Google y confíen en consultar a un profesional.

Millones de pequeñas acciones

También afirma que las redes sociales no son la panacea. “Ahora que estamos rodeados de impactos por todos sitios, a veces nos creemos que la única forma de vender y de que nos vean es estar en redes sociales. Pero nada más lejos de la realidad. Una estrategia de comunicación está formada por millones de pequeñas acciones que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos”.

Considera que lo más importante es comunicar aquello que a cada profesional le hace ser diferentes del resto y perder el miedo a venderlo. “No podemos olvidar que son profesionales vocacionales centrados en el paciente. Por eso, a menudo, se olvidan de ellos mismos”.

Con su trabajo acompaña a empresas y profesionales del sector salud a crear su propia estrategia de comunicación a través de programas de consultoría. “Trabajamos con mi Método Ancla en tres áreas: Identidad de marca, estrategia de comunicación y "copywriting".

La salud de tu marca

Estos mismos temas son los que se desarrollan en su primer libro La salud de tu marca que hace solo unos días ha salido autopublicado por ella misma. “En el libro he querido ir paso a paso enseñando a diseñar una estrategia de comunicación para que la marca sea capaz, no sólo de impactar, sino también de conseguir lo que todos perseguimos: ganarnos la confianza de nuestros clientes”.

En su obra hace hincapié en el "copywriting" que “es la habilidad de escribir textos persuasivos que lleven a los lectores a realizar una acción, ya sea una compra, inscribirse a un curso, dejar un comentario en una publicación en redes sociales o dejar un email. Aquello que logre un cambio”.

La autora señala que es un libro práctico, con millones de ejemplos y un "workbook" de trabajo para que puedan ir implementando paso a paso. “Para mí era fundamental que no se quedara solo en teoría”.

Y lo ha hecho prácticamente sola, con una editora independiente que la ha ayudado en esta aventura. “Poder autopublicar tu propio libro te da la oportunidad de controlar todo el proceso, desde la escritura hasta la venta. Evidentemente las editoriales te dan unas ventajas que no tienes de esta forma, pero en mi opinión es una oportunidad excelente para que todos podamos hacer llegar al mundo nuestro conocimiento sin límites”.