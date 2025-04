¿Qué cobrará el nuevo director musical del Palau de Les Arts?

El Palau de les Arts de Valencia va a iniciar una nueva etapa musical de la mano del maestro Sir Mark Elder, quien a partir del 1 de septiembre de este año tomará la bauta de la Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV). Elder toma el relevo del norteamericano James Gaffigan, quien ha tutelado a la formación en las últimas temporadas. No obstante, no renovó su contrato y Les Arts buscó un repuesto que, al menos, estará dos años con otros dos prorrogables.

¿Qué cobrará el maestro por trabajar en el coliseo valenciano? LA RAZÓN ha tenido acceso al documento de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofia en el que se da cuenta que el maestro Elder recibirá por dos temporadas, 446.250 euros (IVA no aplicable). El contrato tendrá vigencia desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2027. Podrá ser prorrogado por un periodo de dos años más. Así, el maestro británico percibirá más de 200.000 euros al año por sus compromisos en Valencia.

Cabe destacar que Sir Mark Elder iniciará su titularidad con motivo del inicio de la vigésima temporada artística de Les Arts. En su primer año como director musical, sus compromisos incluyen la dirección de dos títulos de ópera y de dos programas sinfónicos. A partir de su segundo año en el puesto, su relación con el centro operístico valenciano incluirá una tercera cita sinfónica con la OCV.

Les Arts busca mantener la estabilidad que la Orquesta de la Comunitat había logrado con el anterior responsable, el maestro Gaffigan, tras unos años algo azarosos en los que la formación musical contó con dos batutas que la dirigieran, los maestros Fabio Biondi y Roberto Abbado quienes ejercieron de una especie de bicefalia (en la que el valenciano Ramón Tébar ejerció como principal director invitado del coliseo antes de tutelar la Orquesta de Valencia del Palau de la Música) que no dio los resultados esperados y que acabó en un experimento fallido.

Tras ellos, el maestro Gaffigan, que llegó en septiembre de 2021, ha logrado mantener el nivel de la que es una de las mejores orquesta del mundo y, ahora, será el británico Mark Elder el que estará al mando de la OCV. Aunque Gaffigan acaba contrato en unos meses, la próxima temporada regresará al centro de ópera valenciano para dirigir un título, una ópera escenificada con la que retornará a Valencia.

En este sentido, Sir Mark Elder ya ha dado pistas de cómo será su titularidad al frente de la Orquesta de la Comunitat: abrirá su nueva etapa con Luisa Miller, de Verdi. El director recuerda también su debut en Les Arts. Fue en 2022 en con los exitosos conciertos de obras de Stravinski, Strauss y Mahler. A partir de septiembre, y de cara a la temporada 2025-2026, el maestro dirigirá dos óperas y otro para de conciertos ya como titular de la OCV.

¿Quién es Mark Elder?

El maestro británico ha sido director musical de la Orquesta Hallé de Manchester entre 2000 y 2024. Actualmente es su director emérito. Desde 2022 es principal director invitado de la Filarmónica de Bergen. Anteriormente desempeñó los cargos de director musical de la English National Opera (1979- 1993) y de la Filarmónica de Rochester, Nueva York (1989-1994), además de los de principal director invitado de las sinfónicas Ciudad de Birmingham y la BBC. Dirige las orquestas más importantes del panorama internacional: Concertgebouw, París, Festival de Budapest, filarmónicas de Berlín y Londres y las sinfónicas de Boston, Chicago y Londres. Es artista principal de la Orchestra of the Age of Enlightenment, colabora regularmente con la Filarmónica de Londres y ha dirigido en los Proms durante muchos años.