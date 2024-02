El edificio de Valencia estaba revestido por el poliuretano, un material que habría "provocado la expansión de las llamas de forma tan rápida"

La catástrofe ha azotado hoy Valencia después de que un espectacular incendio sorprendiera esta tarde a los vecinos del barrio de Campanar y ardiera todo un edificio completo de catorce plantas. La Generalitat Valenciana movilizó a varias dotaciones de bomberos, así como vehículos SAMU y SVB. El inmueble, construido en 2005, comenzó a arder sobre las 17:30 horas de este jueves, y tal es la voracidad de las llamas que ya ha afectado a un inmueble anexo.La edificación, asimismo, estaba revestido por poliuretano, un material que ya ha sido protagonista otros graves incendios.

La vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València (Cogitival) y especialista que peritó el edificio que se incendia aún este jueves en València, Esther Puchades, ha atribuido la voracidad de incendio al revestimiento de poliuretano que se proyectó en la fachada.

En declaraciones a la televisión pública valenciana À Punt, Puchades ha explicado que bajo las piezas de aluminio colocadas en la fachada del edificio hay poliuretano, un producto "totalmente inflamable, que es lo que ha provocado la expansión de las llamas en menos de media hora".

"En 2005 -fecha de construcción del edificio siniestrado- no estaba tan extendida la mala fama del poliuretano. Hoy no se utiliza, al menos no de esa forma", ha apuntado esta especialista en alusión a un material que ha provocado grandes incendios en edificios en los últimos años, como el de la torre Grenfell de Londres en 2017.

Preguntada por si sabe si hay otros edificios en la ciudad construidos con elementos similares, ha apuntado que lo desconoce pero que es posible, y ha apuntado la conveniencia de revisar este tema "por la seguridad de las personas".

El edificio donde se ha originado el incendio tiene 143 viviendas y vivien alrededor de 450 personas, según el administrador de la vivienda.

¿Qué es el poliuretano, el material que podría haber provocado el incendio del edificio de Valencia?

El poliuretano es un material versátil y ampliamente utilizado en una variedad de industrias debido a sus propiedades únicas y a su capacidad para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Se produce mediante la reacción química entre diisocianatos y polioles. Esta reacción forma cadenas largas de polímero, que pueden variar en estructura y propiedades dependiendo de los materiales específicos utilizados en la síntesis.

Entre las características de este material, está su resistencia a la abrasión, su flexibilidad, su resistencia al desgaste, su capacidad de amortiguación y su baja densidad, algo que hace útil al poliuretano en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.