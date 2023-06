Ribó acusa a Catalá de usar su coche como si fuese el oficial y ella responde: "Es por la silla del bebé"

El hijo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, está a punto de cumplir tres semanas. Entonces, Catalá ya sabía que tomaría la vara de mando y también que para cuando llegase ese momento estaría trabajando y no de baja maternal. Francesc la acompaña discretamente a la mayoría de sus actos, puesto que es obvio que un bebé tan pequeño tiene una sana y gran dependencia de su madre.

Sin embargo, el ex alcalde Joan Ribó parece no haber caído en este detalle y ha salido hoy a criticar que Catalá aparque su propio coche en el garaje del Ayuntamiento en lugar del coche oficial.

"Catalá ha aparcado su coche particular, en un lugar restringido exclusivamente a los vehículos oficiales, solo ha tardado tres días en establecerse un privilegio solo para ella, incumpliendo todas las normas, y teniendo que pasar la zona peatonal de la plaza". La contestación de Catalá ha sido muy clara.

"Maternidad, lactancia materna y silla de bebé. No tengo nada más que añadir Joan. Creo que ahora lo entenderás mucho mejor", ha sido la respuesta de Catalá que mantiene una agenda de reuniones y actos, pese a haber sido madre por segunda vez recientemente.

Ribó, que ha protagonizado un traspaso de poderes ejemplar, no es la primera vez que mete la pata en esta cuestión. En la pasada legislatura, Ribó afeó a la popular que se hubiese ausentado del pleno municipal. "Me alegro de verla porque hace tiempo que no la veíamos por este pleno. Pensaba que se había marchado a Torrent. Estaba preocupado porque no sabía quién me iba a hacer la réplica".

Ella le respondió que le resultaba complicado estar sentada en "esa butaca" durante toda la mañana. Estaba embarazada de seis meses. "La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, siempre ha dicho que usted el alcalde más feminista de España. Tengo serias dudas de que esto sea algo feminista”, dijo en aquella ocasión. El alcalde se disculpó.

La polémica de la bandera

También tuvo que rectificar el día de la toma de posesión de la alcaldesa cuando la acusó de haber ordenado la retirada de la bandera LGTBI del balcón del Ayuntamiento. Catalá aseguró que ella no había dado la orden. Resultó ser cierto porque Ribó lo acabó admitiendo su error.