Sorpresa de última hora: el PP da los votos necesarios a Compromís para que entre en la Mesa de Les Corts

El PP ha cumplido su primera promesa de pluralidad en la constitución de la Mesa de Les Corts. El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, dijo que defendería la pluralidad en el Parlamento valenciano y ha cumplido. El PP ha dado los votos necesarios a Compromís para que la diputada Maria Josep Amigó tuviese silla en la Mesa, concretamente como secretaria segunda.

La de Compromís ha logrado un voto más que la candidata socialista, la consellera de Universidad en funciones, Josefina Bueno, que ha tenido los 31 votos correspondientes a los diputados del PSPV.

El PP, según han confirmado fuentes populares ha cedido votos a Compromís para que entrase, asegurándose los necesarios para que entrase su candidato, Víctor Soler.

Mazón ha señalado que era necesario tener represantación de todos los partidos. "Nos gusta la pluralidad y más en la mesa de los árbitros. Estamos muy satisfechos de que haya una mesa plural", ha explicado tras añadir que aunque han hecho "llamamientos al PSPV, ha sido el partido del no", y ha añadido que "por supuesto que han hablado con Compromís, es lo más democrático". "Como partidos mayoritarios teníamos esa responsabilidad", explica Mazón al finalizar la primera sesión de Les Corts de esta legislatura.

También ha indicado que el objetivo es "conseguir un gobierno estable" y que además sea "lo antes posible". En este sentido, ha remarcado que esperan que "el PSPV no sea el partido del no y que no retrasen el debate de investidura".

Por su parte, el diputado del PSPV Arcadi España ha indicado que "este ha sido un plazo más de esa obra de teatro. Hoy se ha visto claramente cómo el PP ha abierto la puerta a Vox sin complejos. Se ha abierto a un partido que niega la violencia de género". Con respecto a la votación de la Mesa, ha señalado que les ha dejado "perplejos" el pacto entre el PSPV y Compromís y ha opinado que "es un mal comienzo porque ese puesto le correspondía al PSPV. El PP podría habérselo cedido a Compromis pero se lo ha quitado al PSPV".