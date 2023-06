PP y Vox cierran un pacto de Gobierno en la Comunidad Valenciana que excluye a Carlos Flores

El PP y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar en la Comunidad Valenciana que pasa por apartar al candidato de la formación que lidera Santiago Abascal, Carlos Flores, quien irá de número uno en la listas de la formación al Congreso en las próximas elecciones generales. De esta manera, se cumple el "veto" que marcó ayer la dirección nacional del PP, aunque los "populares" valencianos aseguran que ellos no "se meten en las decisiones de otros partidos". El portavoz del comité de campaña del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, dejó claro que no admitirían a Flores. "Su condena por maltrato es una línea roja para el Partido Popular. No debería dedicarse al ejercicio activo de la política".

"No voy a dar un paso atrás, sino adelante", ha dicho el candidato de VOX a la Generalitat valenciana, Carlos Flores, al anunciar que será diputado en el Congreso por decisión de Abascal, un lugar en el que también estará Ignacion Gil Lázaro, presidente de VOX en la provincia de Valencia.

Aunque el reparto de Consellerias aún no se conoce, Vox tendrá un papel relevante en las mismas. "Será un número proporcional a la presencia de Vox en les Corts y serán carteras relevantes", ha explicado Flores, quien ha añadido que su formación ostentará la Presidencia de la Mesa de Les Corts, mientras que el PP tendrá la vicepresidencia primera y la secretaría primera.

En cuanto al tipo de Gobierno, Flores ha indicado que "no creen" en el mestizaje: "Va a ser un gobierno basado en la confianza mutua, de coalición. No descarto que aparezcan discrepancias pero podemos ser lo bastante civilizados como para resolverlos".

El que fue candidado a la Presidencia de la Generalitat, ha explicado que los cinco pilares sobre los que se sustentará el próximo Consell serán: la libertad para elegir en todos los ámbitos; el desarrollo económico; la necesidad de potenciar nuestra sanidad y nuestros servicios sociales; la protección de las señas de identidad y el apoyo a las familias como nucleo fundamental de la sociedad.

Desde Vox han remarcado la labor de Flores. "Ha impulsado un histórico acuerdo de gobierno que, como desea VOX, redundará en beneficio de todos los ciudadanos de la Comunidad de Valencia".

"Carlos Mazón ya es presidente de la Generalitat"

Tanto Juan Francisco Pérez Llorca como Miguel Barrachina, los dos negociadores del PP que han acompañado a Carlos Mazón durante su encuentro de esta mañana con VOX, se han mostrado satisfechos con el acuerdo. "Ahora ya podemos decir que Carlos Mazón es Presidente de la Generalitat". Han explicado que a lo largo de la semana se negociará la composición del próximo Gobierno mediante la creación de unas comisiones de trabajo, en las que se desconoce si Flores estará presente, una vez que ya queda descartada su participación en el Consell.

El próximo presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparecerá a las cinco de esta tarde para facilitar más información sobre la ronda de reuniones mantenidas con todos los grupos políticos.

Preguntados por si la decisión de VOX de colocar a Flores en las listas al Congreso podría estar influida por el veto del PP, han asegurado que "nunca comentamos las decisiones de otros partidos".