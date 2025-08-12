Tres accidentes distintos provocan retenciones kilométricas en la A-7 en Manises, AP-7 en Sagunto y A-3 en Venta del Moro

La circulación registra varias retenciones en tres carreteras de la red principal, la A-7 en Manises, la AP-7 en Sagunto y la A-3 en Venta del Moro, por accidentes que no han causado víctimas mortales, informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la A-7 en Manises hay 4,5 kilómetros de retención en sentido Alicante por un accidente entre dos camiones que se ha producido sobre las 14:40 horas, y Tráfico recomienda el desvío por la V-30 y la V-31 al permanecer el carril derecho y central cerrados.

En la AP-7 en Sagunto, el cierre del carril izquierdo por el accidente de un camión que ha hecho la tijera ha provocado 1,5 kilómetros de retención en sentido Barcelona.

Y en la A-3 en Venta del Moro los bomberos están trabajando para sofocar el incendio de un camión que ha sufrido un reventón en sentido Valencia, ha atravesado la mediana y ha quedado sobre el carril izquierdo en sentido Madrid.

Tras el accidente se ha tenido que cortar toda la calzada para la intervención de los bomberos, con desvíos hacia la N-III, pero en breve Tráfico abrirá el carril derecho sentido Valencia, aunque permanecerán cortados los carriles izquierdos de ambos sentidos.

Este accidente causa una retención de 5 kilómetros sentidos Madrid y de un kilómetro en sentido Valencia.