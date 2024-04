Valencia controlará la entrada de pólvora a la ciudad durante las próximas Fallas

Valencia controlará la entrada por carretera de material pirotécnico a la ciudad durante las próximas Fallas a través de una comisión técnica específica permanente para evitar repetir los incidentes producidos el pasado marzo vinculados con el uso de material pirotécnico ilegal.

Así lo ha afirmado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras la Junta Local Extraordinaria de Seguridad celebrada este martes para abordar los incidentes producidos el pasado 18 de marzo en el tramo 11 de jardín del Turia "vinculados con unas plataformas que ofrecen experiencias en Valencia, especialmente a extranjeros holandeses y belgas, vinculados con la pólvora", ha asegurado.

Catalá ha señalado que la decisión de la Junta ha sido crear "una comisión técnica permanente que analice de aquí al año que viene cómo controlar la entrada de este material pirotécnico, cómo se van a perseguir estos incidentes, la posibilidad de trasladar a la fiscalía el material y pedir, incluso, colaboración a otros cuerpos de seguridad a nivel internacional para la persecución de esta actividad".

Durante la reunión se han visionado imágenes y vídeos de lo ocurrido el pasado 18 de marzo y que se han ido compartiendo en las redes sociales: "Hay explosivos que van más allá del material que se produce en España y del permitido", ha destacado la alcaldesa, quien ha afirmado desconocer el origen de estos petardos.

Los controles de entrada a la ciudad serían una de las acciones a valorar, además de las sanciones: "Todo ese material del que disponemos de redes sociales en el que se identifica a la plataforma se pasará a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que se traslade a la Fiscalía y se tomen las acciones legales oportunas".

"La impunidad es lo peor que podemos generar en estas circunstancias", ha manifestado.

En cuanto a la falta de actuación por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado denunciada por la Policía Local, la alcaldesa ha indicado que el jefe de la Policía Local de Valencia ha aportado un informe por escrito y todas las llamadas registradas que se hicieron en el momento en que se produjeron estos incidentes.

"Tengo constatado que se solicitó una ayuda que por lo que sea, por una falta de coordinación, no se prestó", ha manifestado, y ha dicho que no busca saber de quién fue la culpa, sino que una situación así no vuelva a pasar.

"En el plano general, las fallas han sido unas fallas seguras, pero les he pedido a los cuerpos de seguridad que tenemos que tener una especial atención sobre esta cuestión puntual y concreta pero altamente preocupante", ha finalizado Catalá.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, ha destacado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante las fiestas falleras.

"Ha habido un descenso en toda la escala de delitos", ha afirmado, y ha asegurado que con los agentes de la Policía Local de Valencia "se ha trabajado desde la cooperación" y se atendieron "todas las llamadas en colaboración".

De esta manera, el subdelegado ha señalado que "la Policía Nacional está dispuesta a colaborar y realizar todo aquello que sea necesario para salvaguardar a sus ciudadanos".