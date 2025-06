Mazón anuncia 30 millones de euros para la hostelería, el comercio y los mercados municipales

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado esta mañana 30 millones de euros para bonos de hostelería, comercio y mercados municipales, así como la reforma de los mismos. "Unos abren telediarios y otros mercados municipales", ha dicho Mazón en alusión al numerito protagonizado por Compromís cuyos diputados han permanecido en pie mostrado carteles con la pregunta "on estaves" dirigida a Mazón en alusión a la tarde del 29-O, actitud de la que no han declinado pese a las peticiones de las presidenta del Parlamento que se ha visto obligada a suspender la sesión por diez minutos.

Este ha sido el anuncio más importante y único en una sesión de control que, como viene siendo habitual, ha tenido un tono bronco y a veces grosero, con constantes imprecaciones fuera de micro entre los diputados que han perdido totalmente el respeto a la Cámara.

Antes de la suspensión de la sesión para calmar los ánimos y que los diputados nacionalistas ocuparan sus escaños, el síndic de Compromís, Joan Baldoví ha leído al presidente Mazón una carta de la hermana del director del Instituto de Cheste, muerto en la dana, en la que le reprocha que nadie avisó a su hermano. En la misiva recordaba también cómo Mazón dijo, cuando un tren estuvo a punto de atravesar un incendio en Bejís bajo el gobierno de Ximo Puig, que "las Emergencia son competencias de la Generalitat".

Mazón le ha contestado que esta semana "me he seguido reuniendo con víctimas a las que recibo personalmente, pero no hago un circo, como ustedes". El presidente le ha reprochado que su partido "está dirigido con un mando a distancia desde Madrid", y le ha dicho que era cada vez "más irrelevantes".

Y ha añadido que "ya no son la izquierda del PSOE, sino un cero a la izquierda" y que "no sirven para nada".

Baldoví le ha dicho que nunca podrá comprar la estima, el respeto y el perdón de los valencianos. Y antes de llegar a las repreguntas todos los diputados se han alzado con los carteles por lo que la presidenta ha suspendido la sesión.

Al retomarla, Mazón ha espetado a Baldoví: "usted a abrir telediarios y yo a reabrir el metro, cada uno a lo suyo".

Antes de Baldoví había intervenido el síndic del PSPV, José Muñoz, quien ha reprochado al presidente Mazón la desconexión del PP con la sociedad por el pinchazo de la manifestación de Madrid, y la fiesta de Alicante "celebrando los presupuestos de la vergüenza con la extrema derecha. Y siempre pienso en las familias de las víctimas cuando Feijóo le decía "buen trabajo, Carlos", con 228 muertos sobre su conciencia".

Y le ha preguntado si no cree que "por dignidad" debería dimitir y convocar elecciones.

Mazón le ha respondido que pensar en las víctimas es "primero, no utilizarlas políticamente y, segundo, aprobar unos presupuestos para la reconstrucción". Ha vuelto a acusar a los socialistas de elegir a Sánchez en lugar de a los valencianos. Le ha recordado todas las obras que están ejecutando la Comunitat Valenciana, "sin el FLA, a pulmón".

Muñoz le ha preguntado si elaboró el mensaje del Es-Alert que se envió a la población el 29 de octubre, "porque a las 19.43 horas la consellera Pradas tuvo una conversación con usted de 43 segundo. Poco después el jefe de Emergencias dijo que le habían dictado el mensaje del Es Alert que se envió a las 20.11".

Mazón, que no ha contestado a la pregunta, le ha preguntado reiteradamente a Muñoz dónde está el dinero del FLA, del fondo de nivelación, de las ayudas a los valencianos... y ha dicho que "está en las cajas de Ábalos de la Guardia Civil".

En el turno de repreguntas socialistas, han reprochado a Mazón que "más de la mitad del personal de Emergencias no estaba movilizado. ¿Qué tenía usted que hacer más importante que responder las llamadas de la consellera de Emergencias?".

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina le ha preguntado a su vez al síndico socialista que por qué la delegada del gobierno no llegó al Cecopi, ni la CHJ ni la Aemet, al que ha llamado "el meteorólogo espía".

Desde el PSOE también le han preguntado si va a aceptar la propuesta del gobierno central de triplicar la inversión en vivienda pública. Camarero le ha contestado que "con cero viviendas sociales construidas, el PSOE está para pocas lecciones". Y que las viviendas que compraron con tanteo y retracto no se pudo hacer nada al estar ocupadas.

Por parte de Vox, su síndico, José María Llanos, le ha preguntado qué ha conseguido asistiendo a la conferencia de presidentes de Sánchez, "que lo único que ha servido es para blanquear a Sánchez". Le ha dicho no entender la asistencia de Mazón a la Conferencia de Presidentes que, con la asistencia de sus compañeros del PP asientan un "falso bipartidismo" que es un "cáncer para España, porque no se hubieran aprobado los presupuestos de la Comunitat Valenciana ni se hubiera logrado el ahorro en grasa de la administración en 300 millones de euros, priorizando la reconstrucción tras la riada de Valencia. Quien quiera fiestas que se las pague". Y ha dicho que "ya no cabe el bipartidismo que pactan en Europa y luego hacen el circo de que se pegan en el Congreso de los Diputados".

Mazón le ha contestado que "el respeto institucional forma parte de mis principios" y ha justificado por ello su asistencia a la Conferencia de Presidentes. "Yo si que esperaba conseguir, entre poco y nada, pero una vez más Pedro Sánchez se ha superado a sí mismo, porque nos ha convocado para nada".

"La conferencia fue una perdida de tiempo absoluta, una sucesión de monólogos", ha lamentado el presidente, quien ha repasado las petición que le cursó a Pedro Sánchez y que su respuesta siempre fue "la nada", ha concluido.