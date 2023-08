Valencia se convertirá el mes que viene en la capital mundial de los museos

Valencia se convertirá el próximo mes en la capital mundial de los museos y la conservación del patrimonio artístico con motivo de la 20ª Conferencia Trienal del Comité para la Conservación y Restauración del Consejo Internacional de Museos (ICOM-CC), que se celebrará del 18 al 22 de septiembre.

El evento está organizado por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politecnica de València (IRP-UPV) y contará con el Bank of America, la banca comercial más grande de Estados Unidos, como patrocinador principal.

Así, la Conferencia ICOM-CC es uno de los mayores eventos a nivel mundial en el campo del patrimonio y se prevé que reúna a profesionales de todos los continentes.

El tema de este año es "Trabajando por un pasado sostenible", con especial énfasis en la búsqueda de soluciones para que las prácticas de conservación sean "más ecológicas y eficientes".

Según la UPV, está previsto que a esta edición asistan más de 900 personas, entre ellas directores, profesionales de la conservación, personal investigador, historiadores, documentalistas y expertos en comisariado de arte de todos los continentes, para mantener debates de trascendencia mundial sobre la conservación del patrimonio cultural.

En este sentido, el responsable del Grupo de Restauración del Papel del IRP-UPV y copresidente de la Conferencia ICOM-CC, Salvador Muñoz, ha defendido "el uso sostenible" del patrimonio valenciano, en el que debería primar "la calidad de la experiencia sobre la cantidad de experiencias", cuestión muy vinculada con el corazón del proyecto que se presenta en el ICOM.

En cuanto al impacto que pueda tener el evento para la Comunitat, el copresidente de la ICOM-CC ha explicado que "el hecho de traer profesionales que son prescriptores culturales de sus países a nuestra ciudad, supone que el nombre de València se va a difundir por todo el mundo de manera suave y sostenida".

De esta manera, el congreso se dividirá en sesiones plenarias y sesiones técnicas. Las primeras de ellas, que reunirán a todos los participantes, se celebrarán en el Palau de les Arts de València. Las sesiones temáticas, más especializadas, tendrán lugar en el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.

Salomé Cuesta, vicerrectora de la Universitat Politècnica de València, ha destacado la importancia de este tipo de colaboraciones entre sociedad y universidad: “Para la UPV, establecer este tipo de colaboración internacional es una enorme satisfacción. Uno de nuestros objetivos estratégicos es hacer que la reunión de cultura, tecnología y sociedad sea más que la suma de las partes y la macro-conferencia ICOM-CC Valencia 2023 es uno de los mejores ejemplos de todo ello.”

Bank of America

Bank of America cuenta con un programa global de arte y cultura que apoya a más de 1.000 instituciones culturales cada año, entre ellas varias entidades en España y en Europa. Una de las áreas de interés especial de Bank of America en este ámbito es la conservación de obras de arte significativas.

Brian Siegel, Ejecutivo Global de Arte, Cultura y Patrimonio de Bank of America, ha declarado: "En Bank of America estamos comprometidos con el fomento de la sostenibilidad cultural. Estamos orgullosos de haber apoyado la restauración de más de 230 obras de arte a través del Proyecto de Conservación de Arte de Bank of America. Estamos entusiasmados con la idea de continuar con este apoyo y esperamos que la 20ª Conferencia ICOM-CC genere ideas innovadoras en el sector del patrimonio".

Esta será la primera Conferencia ICOM-CC desde la última edición de 2017, que tuvo lugar en Copenhague. La 19ª conferencia debía celebrarse en Pekín en 2020, pero no pudo seguir adelante debido a la pandemia. Tras un paréntesis de seis años, la conferencia de Valencia será una reunión especial para el sector del patrimonio mundial.

Tradicionalmente, las ciudades europeas son elegidas para acoger la Conferencia del ICOM-CC cada seis años, asignadas mediante "un proceso de licitación competitivo". La candidatura valenciana se preparó a lo largo de 2019 desde el IRP-UPV y fue seleccionada en mayo de 2020.

A juicio de Salvador Muñoz, "el atractivo de las sedes, y de la ciudad en su conjunto, así como nuestra trayectoria en el campo de la conservación del patrimonio cultural, fueron claves para conseguir que Valencia fuera elegida para albergar este evento, que en poco más de un mes convertirá a la ciudad, y a la UPV en particular, como punto de encuentro de los mayores expertos internacionales del patrimonio artístico mundial".