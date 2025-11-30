Valencia pierde coches incluso antes de aprobar restricciones de tráfico

La ciudad de Valencia está creciendo a un ritmo medio de algo menos de diez mil personas al año. Si el 1 de enero de 2021 había 800.180 personas censadas en la capital del Turia, a 1 de enero de 2024 la cifra ha aumentado hasta los 830.606 «valencianos» censados.

Sin embargo, este crecimiento de la población no lleva aparejado un crecimiento del parque móvil sino más bien todo los contrario.

Las causas pueden ser diversas y habrá que atender, tal vez al volumen de la población emigrante que llega a la ciudad de Valencia. Los que provienen de Iberoamérica son la mayoría y es evidente que a los «valencianos» que provienen de Ecuador o de Argentina no les viene bien traerse el coche desde sus países de origen, por lo que la población crece a un ritmo superior al parque móvil, que en los últimos años no aumenta sino que disminuye en prácticamente todas las categorías de vehículos, menos una.

Y quizá sea este también un motivo coadyuvante al descenso de los coches: crece el número de motocicletas.

La polémica decisión tomada por la Dirección General de Tráfico de permitir la conducción de motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos a los titulares del carnet de coche con más de tres años de antigüedad, vigente desde 2004, ha disparado el número de motos en la ciudad, lo que sin duda ha repercutido en la reducción del número de coches.

Así, en el año 2021 y con una población que apenas superaba las 800.000 personas, la ciudad tenía matriculados 354.143 automóviles. Sin embargo, a 1 de enero de 2025 la cifra se había reducido 345.313 coches censados en la capital del Turia. Como dato curioso cabe señalar que solo aumentan el número de coches con una potencia muy reducida (menos de 8 caballos fiscales) y los de máxima potencia (más de 20 caballos fiscales).

La reducción es común a todas las tipologías de automóviles, a excepción de las ya mencionadas motocicletas.

Se reduce también el número de autobuses censados en la ciudad que pasan de 901 en 2021, a 878 en 2025.

Los camiones apenas sufren variación y descienden tan solo un 1,9 por ciento pasando de 21.667 a 21.548

Como dato curioso, cabe señalar que en la ciudad de Valencia hay matriculados 6.806 tractores, siendo la cifra también descendente. Los barrios «con más tractores» son Els Poblats Marítims, probablemente de agricultores que trabajan las huertas de Alboraia y del norte de la ciudad; y els Pobles del Sud, sin duda de los agricultores de la Albufera, el Saler y el Perellonet.

Las únicas que aumentan su número son las motocicletas (descienden también los ciclomotores), que pasan de 62.049 en 2021 a 67.013 en 2025. Y aunque prácticamente aumentan todas las franjas de cilindradas, la que lo hacen en mayor medida es la de motos de hasta 125 centímetros cúbicos, es decir, aquellas que se pueden conducir con el carnet «de coche».

Todos estos datos, pertenecientes a las estadísticas de la Oficina Estadística Municipal del Ayuntamiento de Valencia se han recogido antes incluso de la aplicación de las restricciones a la movilidad, las denominadas Zonas de Bajas Emisiones, que han de entrar en vigor antes de que acabe el año y que sin duda renovará el parque móvil, pero probablemente, también los reducirá.