Cuándo Sorolla se enamoró de Jávea y Elche

El Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante, Mubag, ha incorporado la obra «Jardín de la Casa Sorolla» (1919) de Joaquín Sorolla (Valencia, 1863; Cercedilla, Madrid, 1923) a su exposición permanente «El siglo XIX. La colección de la luz». Todo, gracias al depósito de un particular. Se trata de un cuadro que incluye una serie de jardines realizada entre 1916 y 1920 por Sorolla; en ella, Sorolla pinta todos los rincones del exterior de su casa en Madrid, centrándose en la luz que se filtra entre la vegetación y se convierte en una explosión de colorido.

Antes que el Mubag, la obra se exhibió en el Museo de Po (Revere; Italia) y forma parte de la última etapa, y muy fecunda, de su carrera artística. Pero ¿qué tienen en común Joaquín Sorolla con los pintores alicantinos del siglo XIX cuyas obras exhibe el Mubag?

Que sigue la misma trayectoria que la mayoría de sus contemporáneos, es decir, que estudia en la Real Academia de Bellas Artes de Valencia y, de hecho, es pensionado por la Diputación de Valencia en Roma. A su regreso, se instala en Madrid, donde concurre a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. No hay que olvidar que los pintores cuyas obras conforman la exposición permanente del Mubag son también pensionados pero de la Diputación de Alicante. Como hecho diferencial, a Sorolla el éxito le llega muy joven, triunfando en las exposiciones celebradas en el extranjero con sus cuadros de realismo social.

Influenciado por Emilio Sala

La figura de Sorolla se vincula a la provincia de Alicante por diversos acontecimientos. En varias ocasiones reconoció estar muy influenciado por Emilio Sala, pionero en el tratamiento de los efectos de la luz y en el contraste de los colores y con el que ya comparte espacio en la muestra permanente.

Otro dato relevante en su trayectoria vital es el triunfo internacional en el Grand Prix de la Exposición Universal de París, en 1900, por el conjunto de su obra; algo que motivó a Sorolla a realizar una pintura más personal en la que buscaba potenciar la luz con una paleta más intensa; y la provincia de Alicante, en concreto el mar de Jávea, será el escenario elegido para alcanzar su luz tan característica. Precisamente, esa luz será la que influenciará a artistas de la provincia, como en Fernando Cabrera, su compañero de estudios en la Academia de San Carlos en Valencia, con quien coincidió en los acontecimientos artísticos de la época y junto al que se ubicará su obra en el Mubag

En 1918 el artista se trasladó a Alicante para realizar uno de los paneles dedicados a la región valenciana que formaría parte del encargo que recibe de The Hispanic Society of America de Nueva York para decorar su sede. El tema elegido para representar Alicante es El Palmeral de Elche, que realiza acompañado por dos alicantinos, el que fue su alumno en Madrid, Emilio Varela, y su contemporáneo Heliodoro Guillén. Su estela se prolonga en las generaciones posteriores de artistas alicantinos del siglo XX como Mataix Monllor, Vicente Albarranch o Rigoberto Soler, entre otros. Sorolla será la referencia para captar nuestra luz levantina.

En palabras del director del Mubag, Jorge A. Soler, la obra «Jardín de la Casa Sorolla» es un claro ejemplo de la influencia de su tratamiento de la pincelada, color y luz en su paisaje en artistas de Alicante. «Integrar la obra en el museo conlleva a entender mejor nuestro arte en el siglo XX», agregó el director del Mubag.

Por ello, la pintura encaja perfectamente en el último bloque de la exposición permanente titulado «Hacia el cambio de siglo» y en el que se habla del giro estético hacia una pintura costumbrista que se abre al paisaje y a un tratamiento de la luz más moderno, máximas que recoge esta obra, que pone el broche final a la exposición abriendo el discurso a la obra contemporánea de la colección. Además, se ubica junto al retrato de Rafael Altamira Crevea, también de Sorolla, depositado por parte del Museo Nacional del Prado.