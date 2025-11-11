Un anciano se va a por setas, se le hace de noche, se pierde y le encuentran con hipotermia horas después en Alpuente (Valencia)

Un hombre de 79 años que desapareció el pasado 5 de noviembre tras salir a buscar setas fue localizado a primera hora del día 6 a los pies de un pino y con hipotermia, por lo que fue trasladado a un centro médico para su recuperación.

Según han informado este martes fuentes de la Guardia Civil, sobre las 18:50 horas del 5 de noviembre fueron alertados para localizar al anciano que, al parecer, se había perdido en algún punto del término municipal de Alpuente.

Se inició entonces una búsqueda en la que participaron varias patrullas de la Guardia Civil, unidades especializadas de Montaña (Greim) y Protección de la Naturaleza (Seprona), unidades de bomberos, brigadas forestales, voluntarios, equipos de drones, agentes medioambientales y vecinos de la localidad.

Finalmente, pasadas las 08:00 horas del 06 de noviembre un vecino localizó al anciano a los pies de un pino y fue trasladado con hipotermia a un centro médico para su recuperación.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes de los puestos de Villar del Arzobispo, Llíria, Chiva, Aras de los Olmos, Seprona de la Comandancia y Greim de Ontinyent, según las fuentes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de que las personas que realizan actividades en el campo sean conscientes del tramo horario y las condiciones meteorológicas, ya que el ocaso puede sorprender a una persona que se encuentre tratando de recolectar setas e impedir su vuelta en condiciones de seguridad.