El Ayuntamiento de Valencia da su apoyo a los pirotécnicos para ser la capital de los petardos en octubre de 2026

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha recibido este viernes al comité que ha defendido la candidatura de España para la celebración en octubre de 2026 del Simposio Internacional de Pirotecnia, cuya sede será la ciudad de Valencia, y ha mostrado el respaldo del Ayuntamiento a la pirotecnia y la apuesta del gobierno municipal por el sector.

Este comité está conformado por miembros de la Asociación Española de Pirotecnia (Aepiro) como Nicolás Magán (gerente); José Luis Giménez (presidente), de la Pirotecnia Vulcano; José Pallarés Platón y Samuel Albiñana (Pirotecnia Platón); José María París (Nitroparís); y Vicente Carsí y Daniel Tamarit (Pirotecnia Martí).

Todos ellos han sido los artífices de que Valencia albergue, del 5 al 9 de octubre de 2026, el certamen mundial más importante que organiza la industria pirotécnica, según ha informado el consistorio en un comunicado.

“Hemos desarrollado una acción conjunta durante este mandato para mejorar e incrementar en un 33 % las ayudas y los actos pirotécnicos en la ciudad", ha señalado Catalá, quien ha añadido: "intentamos que un sector tradicional y elemental en las Fallas como es la pirotecnia se vea reforzado por su institución principal, que es el Ayuntamiento, para así sentirnos orgullosos y difundir al mundo que somos la ciudad de la pólvora”.

Las fuentes han recordado que el arte combinado del fuego y la pólvora cobran especial relevancia en Focs de la Fira, con el lanzamiento todos los sábados de julio de un castillo de fuegos artificiales.

La elección de Valencia se produjo a propuesta de la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) durante la celebración de la XIX International Symposium on Fireworks Society Ltd (ISFS) en la ciudad china de Liling, en la región de Huanan.

La entidad International Symposium on Fireworks Society Ltd (ISFS), con sede en Wisconsin (EEUU), organiza y decide sobre la celebración de este evento, y su comité de expertos visitó València a finales de febrero para conocer la ciudad, que ya acogió el VII International Symposium on Fireworks en octubre de 2003.

La Asociación Española de la Pirotecnia se refundó a principios de 2020 gracias a la unión de empresas y profesionales que aglutinan talleres de fabricación y disparo de espectáculos, importadores, tiendas de venta al público y proveedores vinculados al sector. Su finalidad es crear un frente común para revertir la situación de crisis en la que se encuentra en este momento el sector y poder afrontar el futuro de una manera viable y sostenible además de poner en valor el trabajo de las empresas de pirotecnia.

En representación de Aepiro, José Luis Giménez ha señalado que “vamos a intentar preparar una semana muy dinámica y muy bonita con el tema de la pirotecnia en la ciudad de Valencia. Este simposio es un acto institucional del sector en el que se proponen nuevas ideas, nuevas tendencias y se comparten conocimientos para la mejor producción de la pirotecnia a nivel mundial”.