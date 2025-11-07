Detenido el conductor que conducía drogado y autor del atropello mortal de una joven en Valencia

La Policía Judicial de tráfico de la Policía Local de Valencia ha detenido al conductor del camión que este viernes ha provocado la muerte de una joven en la calle Valle de la Ballestera. El detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la Seguridad Vial por conducir bajo la influencia de drogas.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha trasladado sus condolencias y su "sentimiento de rabia" a la familia de la joven que ha muerto atropellada este viernes cuando cruzaba un paso de peatones con el semáforo en verde por un camión cuyo conductor ha dado positivo en cannabis y cocaína.

En declaraciones a los periodistas, Catalá ha asegurado que están todos muy afectados y que cuando ha recibido la noticia le ha dado "un vuelco el corazón", y ha dicho compartir "cualquier sentimiento de rabia".

Ha señalado que el conductor del camión, que han dado positivo en consumo de cannabis y cocaína, está ahora mismo detenido, siendo investigado, y pasará a disposición judicial, aunque ha dicho que cree que es "ya algo más que confirmado, consumo de determinadas sustancias que posiblemente hayan alterado su percepción sobre la conducción y que es posible que hayan generado este accidente".

Ha apuntado que todo está bajo una investigación judicial que respetará siempre, pero espera que, "si las cosas son como parecen, caiga todo el peso de la ley sobre el responsable" de este atropello mortal.

La joven, de 20 años, ha fallecido después de haber sido atropellada poco antes de las 6:50 horas cuando cruzaba un paso de peatones en la calle Valle de la Ballestera por un camión cuyo conductor ha dado positivo en cannabis y cocaína.

La joven, nacida en 2005, cruzaba por el paso de peatones con el semáforo en verde cuando el conductor de un camión de reparto, que tenía el semáforo en ámbar, no la ha visto y la ha atropellado.

Al conductor se le han practicado las pruebas de alcohol y drogas, que han arrojado positivo en consumo de cannabis y cocaína. Sin embargo, las mismas fuentes han precisado que no se puede afirmar que el conductor condujera bajo los efectos de estas sustancias, pues se desconoce cuándo las había consumido y el efecto que pudieran tener en ese momento en sus capacidades volitivas.

La Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación y el conductor está investigado por un presunto delito de homicidio imprudente.