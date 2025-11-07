A disposición judicial el camionero que ha atropellado mortalmente a una joven en Valencia

El camionero que ha atropellado mortalmente a primera hora de este viernes a una joven de 20 años en Valencia y que ha dado positivo por drogas ha pasado a disposición judicial este viernes, según ha informado la Policía Local.

El hombre, detenido tras el atropello en la calle Valle de la Ballestera, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de drogas, según las mismas fuentes.

La Policía Local ha informado de que sigue con la investigación para determinar las causas de este atropello mortal, que se ha producido a las 6:49 horas cuando la joven cruzaba por un paso de peatones con el semáforo en verde y el conductor de un camión de reparto, que tenía el semáforo en ámbar, la ha atropellado, pues ha asegurado que no la ha visto.

Al conductor se le han practicado las pruebas de alcohol y drogas, que han dado positivo en consumo de cannabis y cocaína, aunque las fuentes han precisado que no se puede afirmar que condujera bajo los efectos de estas sustancias, pues se desconoce cuándo las había consumido y el efecto que pudieran tener en ese momento en sus capacidades.