Manuel Turizo, Nathy Peluso, Ana Mena y Rigoberta Bandini encabezan el Bigsound Festival 2026 en Valencia

El festival de música urbana Bigsound Valencia celebrará su sexta edición en La Ciudad de las Artes y las Ciencias con un cartel con figuras destacadas como Manuel Turizo, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Lia Kali, Rusowsky y Yami Safdie.

El festival inaugura una "nueva era" con esta edición que será, según la organización, "la más ambiciosa" con "más estrenos, exclusivas y cabezas de cartel que nunca".

El evento, que se presenta como "la mayor cita de música urbana del Mediterráneo", celebró su primera edición en 2021, en plena expansión del género; en ese momento, la música urbana experimentaba un crecimiento del 44 % en España en plataformas como Spotify y se consolidaba como la más escuchada del país, con artistas nacionales liderando también la escena internacional, según su comunicado.

Desde entonces, Bigsound se ha convertido en "un referente pionero de las nuevas tendencias musicales y sonidos urbanos, con una propuesta que combina grandes giras internacionales, estrenos exclusivos y la proyección de las nuevas generaciones de talentos".

En sus primeras cinco ediciones en València, Bigsound ha superado los 300.000 asistentes lo que lo consolida "como el evento musical más multitudinario de la ciudad y uno de los Top 5 festivales de la Comunitat Valenciana".

Su impacto en la ciudad ha sido de 200 millones de euros de impacto económico directo y casi 300 millones indirectos e inducidos, más de 4.000 empleos generados y una ocupación hotelera que ha alcanzado el 92 % en algunas jornadas. Además, el 64 % de su público procede de fuera de València.

Tras consolidarse en València, el proyecto inició su expansión nacional con Bigsound Sevilla en 2024, dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest, y Bigsound Pontevedra en 2025. En 2026, sumará nuevas sedes en Barakaldo y Torrevieja.

En 2026, en las cinco ciudades de Bigsound, el festival volverá a poner el foco en la diversidad musical, con una programación que recorrerá géneros como reggaetón, R&B, hip-hop latino, rap, trap, dancehall, afrobeat, pop urbano, electrónica con ritmos urbanos y muchas más tendencias globales.

Encabezan el primer avance del cartel artistas como Manuel Turizo, con su primera confirmación en España para 2026, y Nathy Peluso, que presentará en exclusiva su nuevo espectáculo CLUB GRASA (DJ set). Ambos ofrecerán su única fecha en la Comunitat Valenciana.

También destacan Yami Safdie y Rusowsky, ambos con actuaciones exclusivas en la Comunitat Valenciana, este último tras agotar dos noches en el Roig Arena.

Por su parte, Ana Mena y Rigoberta Bandini ofrecerán sus únicos conciertos en la provincia de Valencia, mientras que Juan Magán estrenará un show especial Bigsound con invitados, diseñado exclusivamente para esta edición.

Completan la lista de confirmaciones Lia Kali, Lucho RK, Barry B, Despistaos, Dollar Selmouni, Hens, King África, Maldita Nerea, Mayo, Metrika, Samuraï y Selecta.