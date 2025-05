El primer restaurante reconocido como sin gluten de España está en Valencia

De unos años a esta parte la sociedad ha tomado conciencia de una enfermedad, la celíaca, que puede causar problemas digestivos duraderos y que afecta a muchas personas, sobre todo con antecedentes familiares, por el consumo de gluten y que puede aparecer en cualquier momento de la vida.

Los celiacos se han visto privados durante años de poder comer fuera de casa al no existir restaurantes que les tuvieran en cuenta guisando sin gluten. Pero eso hoy ha quedado atrás y ya se prodigan cartas con platos sin gluten e incluso, algunos restaurantes ya guisan totalmente sin gluten.

Es el caso de Miracle, en Valencia, que desde 2020 se presentan como un restaurante 100% libre de gluten con una historia detrás muy interesante y que merece ser contada.

Es la historia de Nazir, especialista en recursos humanos e Hiba, farmacéutica, una pareja de inmigrantes sirios que, en 2013, en plena guerra sangrienta decidieron salir de su país y poner rumbo a Valencia para, en mayo de 2017, inaugurar su propio restaurante.

Desde 2020 Miracle ha sido reconocido por diferentes organismos por su cocina abierta a todos que incluyen premios certificados como el otorgado por la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana (Acecova). Además, desde 2021, es reconocido como el primer restaurante sin gluten de España, según el ranking de Celiacidad.

Los propietarios de Miracle reivindican la complejidad de elaborar una cocina para todos y que no excluya a nadie. Miracle es el punto de encuentro para los celíacos, pero también vegetarianos y veganos, así como para personas con alguna diversidad alimenticia. Su conciencia sobre que estas personas puedan comer libres y en compañía de los suyos ha marcado la diferencia en la ciudad.

Hablamos con Hiba Malek:

Antes que nada, ¿cuál ha sido vuestra historia desde que llegasteis a Valencia?

En el momento en el que aterrizamos en 2013, nos pusimos a aprender el idioma y a entender la cultura. También continuamos los estudios de másteres. Lo cierto, es que nos integramos en la sociedad buscando nuestro proyecto y siendo emprendedores, hasta que finalmente abrimos Miracle en mayo de 2017. Justo ahora se cumplen ocho años.

¿Porqué decidisteis apostar por un restaurantes 100% sin gluten, ¿sois celíacos o tenéis a algún familiar que lo sea?

En realidad, no. Pero siempre hemos buscado hacer que todo el mundo disfrute del mismo plato. Para que el celíaco se sienta igual comiendo con sus amigos o familia y pueda disfrutar igual que una persona no celíaca. Y para que el niño celíaco pueda picar de los platos de sus padres y hermanos. O, por ejemplo, para que el amigo, pareja o familiar del celíaco no se sienta castigado, sino que disfrute del sabor sin gluten.

Existen los restaurantes con “opciones sin gluten”, pero pocas veces te encuentras con uno que garantiza la experiencia segura.

La persona celíaca padece una enfermedad. Hay que entender que no hay margen y que no cabe la contaminación cruzada. El celíaco no puede ingerir nada de gluten y esto es un problema. No es suficiente garantía el “tengo platos sin gluten”. Miracle sí es un restaurante 100% sin gluten, no existe la contaminación cruzada.

¿Qué implica, en el día a día, ser un restaurante libre de gluten?

Requiere de mucho esfuerzo para garantizar la seguridad de nuestros platos libres de gluten. Pedimos a los proveedores las fichas técnicas de cada materia prima y tenemos normas estrictas para evitar la contaminación cruzada. Para ello, nos aseguramos de que no entre nada de comida de fuera del restaurante que pueda contener gluten. Además, cada 6 meses realizamos un análisis en un laboratorio externo avalado por Acecova, donde se evalúa el plato montado para asegurar el proceso de recepción de mercancía, preparación y servicio.

¿Es más caro?

Por supuesto que no. No cobramos un extra por ofrecer platos sin gluten: nos esforzamos por mantener precios asumibles para todos ofreciendo comida casera y sabrosa. A la postre, tener un restaurante 100% sin gluten significa que te estás dirigiendo a un nicho del mercado de tan solo un 1%, manteniendo el precio tres veces más caro que la materia prima con gluten y sin poder reflejar este aumento en el precio final del plato. Es necesario que el público celíaco y sus familias que vienen con ellos, entiendan el gran esfuerzo y la responsabilidad que hay detrás de nuestra cocina.

Con esta filosofía, Nazir e Hiba han ido construyendo su proyecto y convirtiéndose en referentes de la cocina libre de gluten en Valencia.

Miracle está ubicado en la calle Campoamor, 42, de Valencia, al lado de la Plaza del Cedro, el local es un buen punto de encuentro para estudiantes, pero también para familias, así como para gente decidida a viajar por el mundo mediante su gastronomía.