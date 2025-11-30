Rescatan al niño perdido este sábado en Oliva a 400 metros de la costa

El niño de 10 años que permaneció varias horas perdido en el litoral de Oliva (Valencia) fue rescatado por el helicóptero de Salvamento Marítimo en el agua, a unos 400 metros del puerto de este municipio, e inconsciente, aunque pudo ser reanimado.

Según ha informado Salvamento Marítimo este domingo, el niño desapareció alrededor de las 17:30 horas del sábado en una playa.

El menor finalmente fue localizado a las 21:58 horas en el agua, a unos 400 metros de la costa, por el personal del helicóptero de Salvamento Marítimo.

Si bien inicialmente se informó de que se encontraba inconsciente, finalmente pudo ser reanimado y trasladado directamente al hospital La Fe de València, donde llegó alrededor de las 22:15 horas y donde fue atendido por una fuerte hipotermia.

El servicio de Salvamento fue solicitado desde el 112 alrededor de las 19 horas de este sábado, momento en el que se activó una lancha de la Cruz Roja y el helicóptero Helimer.

En ese momento ya se había establecido un amplio dispositivo de búsqueda con bomberos, unidades forestales, servicios caninos, drones y el servicio marítimo de la Guardia Civil, integrado por cerca de 80 personas, según ha detallado el Ayuntamiento de Oliva.

Fuentes municipales conocedoras de este suceso han explicado a EFE que no se tenía la certeza de que el menor se hubiese metido en el agua, motivo por el cual se activaron todos los mecanismos de búsqueda posibles.