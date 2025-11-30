La Generalitat reivindica que ya están dos tercios de las obras locales tras la dana hechas

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha confirmado que la Generalitat afronta la fase final de reconstrucción de las infraestructuras locales una vez han terminado “dos tercios de las obras locales que se proyectaron en 58 actuaciones en más una veintena localidades”.

Martínez Mus ha calificado estas actuaciones, en las que se han invertido más de 50 millones de euros, como “un ejercicio de eficacia, compromiso y solidaridad con los ayuntamientos en el marco del Plan Endavant”, y ha reiterado la colaboración de la Generalitat con las localidades damnificadas para seguir dando respuesta a las necesidades de los municipios, así como para apoyarles en las labores de reactivación y refuerzo de sus infraestructuras.

“El Consell centra ahora sus esfuerzos en seguir recuperando las vías, pasarelas y puentes municipales, una vez puestas en marcha las 18 carreteras autonómicas dañadas por las riadas, con una dotación de 75 millones y la red de Metrovalencia con 140 millones de euros”, ha remarcado el titular de Infraestructuras.

Entre las obras ya concluidas, que son un total de 38, están por ejemplo los puentes de Siete Aguas, de Cheste y el puente que une Catarroja y Massanassa o vías de Paiporta, la pasarela peatonal sobre el río Magro en Algemesí, el viario auxiliar y la estructura de acceso al centro comercial Bonaire, entre otras. Además, se han reconstruido las estructuras para hacerlas más resilientes frente a inundaciones como es el caso de Godelleta, que ha multiplicado por tres su capacidad hidráulica.

En vicepresidente segundo ha avanzado que las obras que están por acabar verán la luz en diciembre o estarán finalizadas a principios de 2026 y, ha remarcado, que son actuaciones “que conectan personas y municipios para ayudar a alcanzar una vida normal, que es el objetivo de todos”.

Al respecto, ha destacado “el esfuerzo inversor que la Generalitat está realizando con la mayor movilización de recursos de su historia en el menor tiempo posible, pese a la falta de apoyo del Gobierno de España”. En este sentido, ha lamentado que “el Ejecutivo central siga sin recuperar la línea C3 de Cercanías y con muchas infraestructuras municipales asumidas por el Gobierno pendientes.

Plan Endavant

Estas actuaciones en infraestructuras municipales forman parte del Plan Endavant de la Generalitat, que está diseñado con el doble objetivo de restaurar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la población y del territorio valenciano tras la riada del 29 de octubre.

Este plan, también tiene como finalidad el minimizar los riesgos ante futuras catástrofes, mediante la puesta en marcha de infraestructuras más resilientes y de medidas preventivas.