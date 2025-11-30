Domingo gris para despedir noviembre en la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana presenta este último día de noviembre un aspecto muy nuboso o cubierto, con posibilidad de chubascos dispersos en el interior y máximas en descenso.

Para mañana lunes la Agencia Estatal de Meteorología prevé igualmente cielos nubosos, posibles chubascos en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante durante la madrugada, máximas en ascenso en el interior norte de Castellón y en ligero descenso en la mitad sur.

Podrían producirse incluso heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido:

Castellón: 6,9-17,6

Valencia: 6,2-19,6

Alicante: 4,9-17,9

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón.- Variable 2 a 3 arreciando por la mañana a N 3 a 4 y por la tarde a 4 a 5. Marejadilla aumentando a marejada.

Aguas costeras de Valencia.- S 3 a 4 rolando rápidamente a W, arreciando de madrugada a 4 a 5, rolando durante la mañana a N y arreciando al final a 5 a 6. Marejadilla aumentando a marejada.

Aguas costeras de Alicante.- SW 4 a 5 rolando de madrugada a W y NW, y por la tarde a N. Marejada.