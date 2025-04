Viajar solo y hacer amigos con tus mismos intereses, la nueva moda que ha creado una valenciana

¿Alguna vez te ha apetecido ir de viaje, pero tus amigos no se han sumado a tu plan? Tal vez eres de los que tiene unos gustos aventureros que a tus amigos no les van. Pensando en personas así nació la startup valenciana Your Friends Are Boring (en inglés: Tus Amigos Son Aburridos), que lidera en solitario Clara Haba.

Todo surgió en 2017, cuando esta joven valenciana de 30 años que había estudiado ingeniería decidió perseguir su sueño de emprender en Londres. "Allí conocí a amigos asiáticos que querían viajar a las principales ciudades de Europa, pero no tenían amigos que quisiesen", explica en una entrevista con LA RAZÓN. "Un día una amiga China me dijo que quería ir a París y le dije: ‘oye, esta chica italiana también quería, ¿por qué no vais juntas?’". Todo empezó como una celestina de amistades viajeras amateur, hasta que un día una amiga taiwanesa que fue a Roma con otra chica a su recomendación le dijo que fue tan increíble que pagaría por ello. "Yo pensé: ¿cómo? Fue un momento de Eureka total".

Clara creó a su vuelta SoloFly con esa idea, pero el proyecto nunca llegó a despegar por el Covid-19, que como a todo el turismo, destruyó su ilusión. Tras un año trabajando en una startup valenciana, le concedieron una beca para irse un semestre a un programa de emprendimiento en la Universidad de California en San Francisco. Allí conoció a Amaury, un chico francés al que le contó su historia. "Empezamos a trabajar juntos en varias ideas. Comenzamos a hacer eventos en los que montábamos hogueras en la playa abiertos, pero con la condición de venir solo para hacer amigos". La cosa fue un éxito tan rotundo que Clara buscó probar su idea de negocio allí: puso un mensaje en un grupo de gente de San Francisco preguntando si alguien se apuntaría a un viaje en Nicaragua con todo organizado durante diez días por 1.500 euros, con dos potenciales fechas. "A los dos días, 160 personas me habían escrito", recuerda Clara. Al final acabaron siendo nueve personas, pero aún así fue todo un éxito. "Que unos completos desconocidos te confíen tanto dinero fue como: guau", recuerda. "La gente decía, no sé si es una estafa, pero merece la pena probar".

El reto de escalar

En enero de 2022 comenzó la startup Your Friends Are Boring cuando ambos todavía estaban en San Francisco, donde recibieron financiación de Berkeley SkyDeck para organizar sus primeros dos viajes para realizar surf, que lideraron ellos mismos.

El siguiente paso vino en 2023, recibieron el apoyo de Lanzadera, la potenciadora de startups de Marina de Empresas de Juan Roig. Ese año llegaron ya a los 10 viajes, consiguieron 80 clientes y comenzaron a trabajar con creadores de contenido. "Son ‘microinfluencers’ que igual somos su primera gran colaboración y trabajamos a éxito con ellos", cuenta.

Gracias a ellos han podido delegar y comenzar a escalar, abriendo además una segunda vía de viaje más allá del surf que es los viajes de buceo. En todos sus viajes tiene un máximo de doce personas para mantener el "efecto campamento" que dice Clara que es clave para hacer amigos de verdad.

La digitalización, clave

El año pasado Amaury se desvinculó del proyecto y Clara sigue sola. Su gran reto es poder escalar el negocio, para lo que sabe que necesita sí o sí la digitalización de procesos. "Si queremos ser como Airbnb, no podemos funcionar como Viajes Marsans, con todo el respeto", explica.

La empresa acaba de ganar la 7ª edición del programa europeo ScaleUp Valencia, un programa liderado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia para poder escalar y que le otorga 15.000 euros. Scale Up ha considerado que la empresa es la que más ha demostrado un mayor potencial de crecimiento dentro de las 10 que seleccionaron para el programa. A ello se suma una subvención de 25.000 euros para digitalización del Ministerio de Industria y Turismo de España.

"En un viaje siempre va a tener problemas: te vayas con tu familia o con desconocidos y la atención al cliente siempre será necesaria, pero hay que reducirlo a la última capa, hay procesos y operativos que puedes automatizar", dice.

Con la digitalización buscan poder ampliar su oferta de viajes, escalar y llegar a un público más amplio con viajes más cortos y baratos. Un escollo para crecer hasta ahora es que sus viajes son de alrededor de una semana, con un coste elevado y unos días que no todos se pueden permitir.

Por ello, a día de hoy su clientela sigue nutriéndose de sus inicios en San Francisco, con un 70% de Estados Unidos, un 20% de Reino Unido y el 10% restante de países como Canadá o Australia.

Un público, eso sí, proclive para una empresa de viajar solo: "Allí ganan mucho dinero, pero de lunes a viernes no socializan nada. Les cuesta mucho y no va más allá de Tinder", afirma Clara.

Ahora buscan poder ampliar verticales a otros intereses y ofrecer viajes por Europa de fin de semana más asequibles que hagan el viajar solo y conocer nuevos amigos algo accesible para todos.