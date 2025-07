Isabel Pantoja reaparece muy bien rodeada por Il Divo: “Un sueño hecho realidad”

Isabel Pantoja tiene un pie fuera de España. Eso es lo que se lleva rumoreando desde hace meses, dándose al menos por seguro que su vida dejará de estar emplazada en Madrid. La tonadillera está recogiendo sus bártulos, haciendo maletas y organizándolo todo para despedirse de su mansión en La Finca. Unos aseguran que vuelve a Cantora, aunque otros plantean que su futuro está lejos de nuestras fronteras, siendo Miami o República Dominicana los destinos que suenan con más fuerza. Mientras tanto, ella guarda silencio.

Al menos sí sobre todo lo relacionado con su intimidad, las buenas y malas nuevas de sus hijos y todo lo que se aleje de su perfil profesional. Y es que la cantante tan solo quiere que se hable de ella por su rendimiento sobre los escenarios, aunque también sobre esto pone pegas y freno a quienes se desvían del guion. Pero ahora está radiante de felicidad, pues anuncia una colaboración con la que asegura lleva mucho tiempo fantaseando. Y es que une su talento al grupo Il Divo.

Isabel Pantoja reaparece muy bien acompañada

La artista lleva más de 50 años dedicando su vida a la música, aunque también ha hecho carrera en el papel cuché con exclusivas que ha preferido dejar atrás por los escándalos. Su vida se torció al cruzarse en su camino Julián Muñoz, por el que terminó entre rejas. Pagó la factura con la justicia y desde entonces trata de hacer lo propio con sus deudas. Los números no le cuadran y son muchas las reclamaciones de dinero, no solo de allegados que se lo prestaron en su día, sino también especialmente por Hacienda, que pide su parte del pastel. Esto impide que Isabel Pantoja pueda pensar en una retirada. Debe trabajar para seguir amasando dinero y eludir más problemas económicos.

Isabel Pantoja con Il Divo Instagram

Pero lo que está claro es que Isabel Pantoja no pasa nunca de moda. Es por eso que le llueven los contratos, sus conciertos gozan de muy buena acogida por parte del público y ahora suma una nueva alegría. Y es que ha vuelto al estudio de grabación para lanzar un nuevo temazo al mercado, en el cual no estará sola, sino muy bien arropada por los cuatro integrantes de Il Divo: “Un sueño hecho realidad”, reconoce ella misma a través de sus redes sociales, donde ya ha compartido una imagen del primer encuentro con sus compañeros de aventura musical.

Isabel Pantoja comparte plano con Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven LaBrie, el cuarteto que conforma Il Divo y que le acompañan en su reaparición. Y es que hacía cerca de tres meses que no se dejaba ver en público, recluida en sus quehaceres y tratando en todo momento de no llamar la atención y, sobre todo, alejar las polémicas de su vida. En este tiempo Isa Pantoja la ha hecho de nuevo abuela, su primera nieta celebraba su comunión y su hijo Kiko Rivera atravesaba problemas personales y ahora anuncia giro profesional. Muchos avatares a los que ella ha preferido no prestar atención. Ahora está inmersa en su nuevo proyecto, en una colaboración en la que se adentrará en la fusión de ópera y pop que ha hecho grande a Il Divo.

“Va a sacar un disco de sus grandes éxitos, por navidades más o menos, con muchos artistas invitados, entre ellos nosotros. Vamos a cantar una canción con ella, una canción suya. Estamos muy emocionados y es un gran honor”, desvelan desde la formación masculina, que se ha renovado tras la muerte de Carlos Marín hace ya casi cuatro años. Fue la propia Isabel Pantoja quien se puso en contacto con ellos para ofrecerles esta colaboración que está causando ya un gran revuelo entre sus respectivos fans. Ellos están encantados con trabajar con “una leyenda y la cantante española más grande”.