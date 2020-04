Reapertura en Alemania bajo las advertencias de Merkel

En Alemania comienza hoy una reapertura de las medidas de restricción impuestas para luchar contra la propagación del coronavirus. A partir de hoy, los comercios con una superficie de hasta 800 metros cuadrados podrán abrir otra vez las puertas en algunos estados federados. Otros, en el marco del orden federal alemán, tardarán un poco más. Y los colegios a partir de la próxima semana irán abriendo paulatinamente sus puertas, aunque con restricciones.

También las tiendas de bicicletas, las concesionarias de automóviles y las librerías podrán abrir sin importar su tamaño.

Muchos en Alemania demandan que se produzca una mayor relajación aún. Una opinión que no comparte la canciller Angela Merkel. Según informan medios alemanes, en una videoconferencia de la dirección de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Merkel se mostró preocupada por la posibilidad de que la premura por reabrir negocios y permitir actos públicos en algunos estados federados dé al traste con la contención de la pandemia.

La batalla contra la pandemia, como ha indicado Merkel, no está ganada todavía, pero se ha logrado un objetivo intermedio de ralentizar el crecimiento de los contagios y que el avance de las infecciones no ponga en jaque las capacidades del sistema sanitario. Por lo que Merkel piensa que en Alemania no se deben relajar, porque así se aumenta enormemente el riesgo de recaída. Y es que la canciller se mostró preocupada ante la posibilidad de que el buen desarrollo de las infecciones por Covid-19 se revierta, ya que muy pocas personas cumplirían con las restricciones de contacto. El riesgo de contagio sigue siendo muy alto, por tanto, “el distanciamiento social debe mantenerse”.

Distancia de al menos 1,5 metros

En Alemania las restricciones han sido menores que en la gran mayoría de los países. La expresión clave ha sido "reducción de contactos".

Siempre se ha podido salir pero sólo con la gente con la que se vive bajo el mismo techo o en grupos de no más de dos personas, no sólo a hacer compras sino incluso a pasear o a hacer deporte al aire libre.

Se pide en general mantener una distancia de por lo menos 1,5 metros frente a otras personas y esa medida seguirá vigente, lo mismo que la prohibición de andar en grupos grandes.

El factor de reproducción de la enfermedad (R) es actualmente 0,7, lo que significa que cada persona contagiada lo transmite a 0,7 personas, después de haber estado por encima de 5 a comienzos de la epidemia.

Según informa la agencia Efe, el comienzo del relajamiento de las medidas da paso a un nuevo capítulo de la lucha que empezó para Alemania el 27 de enero, cuando se reportó el primer caso confirmado. Sin embargo,la verdadera llegada de la epidemia tuvo lugar un mes más tarde cuando se dieron nuevas infecciones de los estados de Baviera, Baden-Württenberg y Renania del Norte Westfalia. Las primeras medidas restrictivas a nivel federal se tomaron el 8 de marzo y se reforzaron luego el 16 y el 23 del mismo.

No todos los estados federados empezarán hoy con la apertura y Baviera, por ejemplo, esperará hasta la próxima semana.

Según datos de la Johns Hopkins University, en Alemania se han registrado 145.743 contagios y al menos 4.642 fallecidos