8 cosas a tener en cuenta para ir de camping este verano

Viajar en la mítica furgoneta Volkswagen no pasa de moda y tampoco lo hacen los campings en los que descansan sus conductores. La temporada de verano siempre ha sido la más fructífera para estos alojamientos al aire libre. Los campings están presentes en todas las ciudades y tienen ofertas para todos los gustos. Las hay muy baratas, para los que prefieren llevar su propia tienda de campaña o dormir en una autocaravana, pero también hay bungalows y cabañas para los que quieren hospedarse con todas las comodidades. Las dificultades económicas y las reticencias a viajar al extranjero están haciendo que las reservas en lo campings se disparen. Sin embargo, veranear en una de esta áreas será una experiencia algo diferente y tanto las empresas como los clientes tendrán que tener en cuenta el protocolo de seguridad establecido. Legálitas explica cómo se gestionarán los diversos espacios para evitar posibles multas.

1. Plan de contingencia

Cualquier establecimiento turístico deberá contar con un plan de contingencia y los clientes lo deberán recibir previamente a su llegada. La aceptación de las condiciones será un requisito para formalizar la reserva. Legálitas explica que todos los campings deberán aplicar un protocolo sanitario único frente a la Covid-19 realizado por el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) encargado por la Secretaria de Estado de Turismo y aprobado por el Ministerio de Sanidad. Este protocolo recogerá las medidas preventivas de riesgos higiénico-sanitarios, como la limpieza exhaustiva de parcelas, distancia mínima de seguridad en todo momento, y un intenso control de aforos. También deberá incluir el aprovisionamiento de recursos humanos y materiales, entre ellos, el uso de Equipos de Protección Individual (EPI). Por otro lado, los campings también deberán contar con un protocolo de actuación en el caso de que se observe un cliente o empleado con sintomatología compatible con la Covid-19, siguiendo en todo caso las directrices de las autoridades sanitarias.

2. Zona de recepción y acogida

La gran diferencia en este tipo de vacaciones vendrá dada sobre todo en los espacios comunes. Nada más llegar al camping, el área de recepción deberá contar con solución desinfectante para uso de clientes, y siempre deberá fomentarse el pre-checking, el pago online, con tarjeta o con otros medios electrónicos, preferiblemente contactless, explica Legálitas. Además, cuando exista disponibilidad o posibilidad, se deben asignar las parcelas u otros alojamientos (bungalows, mobile home, etc.) priorizando aquellas en las que no se hayan alojado clientes en las 48h anteriores a la llegada del nuevo cliente.

3. Animación y áreas infantiles

Muchas familias decidirán elegir un camping para sus vacaciones de este año. Para su tranquilidad, las actividades de animación y clases colectivas no quedarán suprimidas, aunque siempre que se hagan en espacios abiertos y respetando las distancias mínimas (1,5 metros) o con obligación del uso de mascarillas. Además de actividades puntuales, los niños seguirán contando con áreas infantiles que se someterán a una desinfección periódica.

4. Gimnasios y piscinas

En los camping que cuenten con gimnasio se mantendrá la distancia de seguridad entre máquinas utilizando la toalla individual y sin fuentes de aguas. Si no se pueden garantizar las distancias mínimas de seguridad, se deberá clausurar la instalación. Tras la utilización de cada una de las máquinas entre clientes, se procederá a su limpieza y desinfección. Lo mismo será de aplicación para elementos comunes de gimnasio como pueden ser pesas, bolas de fitness, mancuernas, etc., que deberán retirarse si su limpieza y desinfección no se puede asegurar. Las piscinas son el atractivo por excelencia de los campings y, aunque aún se está pendiente del informe científico solicitado, algunas piscinas públicas y privadas aplicarán en la nueva normalidad sistemas de cita previa y otras cuentan con un aforo máximo a completar del 75%, como es el caso de Galicia.

5. Lavandería

Llegado el momento de lavar la ropa y los bañadores, en la lavandería también deberá asegurarse la distancia mínima de seguridad en su uso (por ejemplo, fijando de manera visible marcadores de distancia para evitar aglomeraciones). El personal a cargo del camping deberá indicar e informar de la limitación del aforo para evitar aglomeraciones. Por otro lado, también se debería disponer de solución desinfectante junto a este equipamiento y señalizar el uso de este antes de la entrada.

6. Posibles sanciones

Legálitas explica que la normativa general sobre la nueva normalidad no regula en este sentido de manera general y deja en manos de las comunidades autónomas la realización de una normativa específica sobre aforos, distancias en hostelería, comercios, empresas, etc. No obstante, el despacho de abogados advierte de que el incumplimiento del protocolo de seguridad por parte de los alojamientos puede suponer sanciones que van desde los 601 euros a los 30.000 euros, en función de la Ley General de Salud Pública, competente al respecto.

7. Vacaciones en autocaravana

Los que decidan viajar en autocaravana hacia otras provincias a partir del 21 de junio tendrán que tener en cuenta las normas de estacionamiento. Las autocaravanas no pueden ser privadas del derecho a estacionar en las vías públicas y pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo. Se considera que una autocaravana está estacionada y no acampada, siempre que ocupe la misma superficie parada que en marcha. Es decir, que no tenga desplegados elementos tales como toldo, mesa, sillas, etc.

8. Permiso para conducir una autocaravana

Por último, Legálitas recuerda que para hacer uso de este tipo de vehículos (autocaravanas cuya Masa Máxima Autorizada sea igual o inferior a 3500kg) el permiso que se precisa para conducir es el de la clase B y la velocidad máxima permitida en autovías es de 120 Km/h. Sin embargo, aquellas autocaravanas que superen los 3500kg precisan para su conducción un permiso de la clase C y la velocidad en autovías está limitada a 90 Km/h.