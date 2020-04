culturaencasa: Del emocionante directo de Andrea Bocelli desde el Duomo de Milán a la sensualidad feminista del estudio de Mary Beth Edelson

Ópera

“Sancta Maria”

Andamos necesitados de belleza estos días en los que el sonido del mundo está apagado y la calles ya han cubierto el cupo de soledad permitida. En los que la abrumadora y machacona realidad nos impone el recuerdo –insuficiente, caduco, extinguible– de la presencia física porque el contacto está prohibido, porque tenemos que seguir renunciando a nuestra naturaleza agregada para poder preservarla sin que queden secuelas que evidencien que una vez nos tuvimos lejos. “La serenidad alegre que normalmente acompaña a esta época se ha visto afectada por la pandemia que estamos viviendo. Estoy seguro de que la extraordinaria voz de Andrea Bocelli será el abrazo que echamos en falta en estos días, un gesto capaz de animar el corazón de Milán, Italia y el mundo entero”, ha comentado el alcalde de Milán, Giuseppe Sala para anunciar un regalo que aplaca momentáneamente la asfixia del confinamiento. Una de las voces más apasionadas e inconfundibles de la lírica italiana y del mundo en general ofrece hoy a las 7 de la tarde una actuación en solitario en el histórico Duomo de Milán retransmitida en directo a través de su canal de youtube. Acompañado por el organista de la catedral, Emanuele Vianelli, quien tocará uno de los órganos de tubos más grandes del mundo, Bocelli interpretará piezas tan sugestivas como el Ave María de Bach o Sancta Maria de Mascagni. Entrará en todas las casas y en todas las pieles para despertar los oídos de quienes sepan/quieran escuchar. Música sacra para tiempos descreídos.

Disponible en: https://www.youtube.com/andreabocelli

Libro

“Los miserables”

Puede abrumar la densidad y dimensión de la obra que nos ocupa. «Los miserables» no es lectura de un rato, ni siquiera de unos días o semanas. Esta novela debe ser macerada con calma, interiorizada con tiempo, digerida con ganas. Pero ahora que los astros se conjuran de manera sofisticada para incitarnos a la reflexión reposada, Víctor Hugo merece ser recuperado. Siglo XIX. Un hombre y una niña. El primero acusado de ladrón por robar pan, la segunda nacida de la miseria temblorosa de una madre castigada por el hambre. Aquí están todas las preguntas de la tierra para las que seguimos sin encontrar respuestas.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-los-miserables/9788408081890/1215166

Exposición virtual

Estudio de Mary Beth Edelson

Muchas veces asomarse a los estudios de los artistas es como hurgar con el dedo en el epicentro de su alma. En estos lugares ocultos, tímidos en disposición pero enormemente comunicativos, confluyen toda clase de pistas sobre la mente y la vida de la mano que ejecuta la creación. La obra de la artista Mary Beth Edelson ha sido expuesta en lugares tan emblemáticos como el MoMA de Nueva York y ahora gracias a la iniciativa virtual «Arts & Culture» promovida por la plataforma de Google, es posible bucear en su estudio. Hay que entrar despacio, llamando primero a la puerta. Advertencia: una vez que estés dentro es posible que experimentes unas irremediables ganas de no querer salir.

Disponible en: https://artsandculture.google.com/exhibit/iwLSn-zaI0_bLQ

Disco

“Ajuste de cuentas”

Quique González es uno de esos músicos que escribe historias en los portales, que cruza muchas vidas con tal de no enfrentarse a la suya propia, que tiende de manera insistente a llenarse las heridas de salitre, que siempre sabe cómo se vuelve a la ciudad del viento. Este disco no es reciente, no es «moderno», no es oportunamente cronológico. Tan solo es exacto, impecable, adecuado. Habla de recuerdos en bares, calles y estaciones. Lugares todos ellos que ahora no se pueden pisar pero en los que todavía está permitido pensar.

Disponible en: https://open.spotify.com/album/7dzKozUpXXWYZb5ofCSLze?si=CtcyugBNThKFUex9m426lQ

Película

“Hannah y sus hermanas”

La reciente publicación de las memorias de Allen y consiguiente polémica con la editorial que se iba a encargar desde un primer momento de gestionarla puede servir como pretexto perfecto para rescatar su cine de las primeras etapas. Una época que los adeptos del judío saborean de manera especial porque encierra algunas de sus mejores creaciones. En esta cinta del 86 una fabulosa Dianne Wiest y un elegantísimo Michael Kane diseccionan la cara más afectada de las relaciones, comparten apáticos sus sesudos planteamientos sobre religión o sexo, desmitifican la aparente sacralidad de los vínculos familiares y lo sobrevalorado de la fidelidad y alientan al espectador a meter la nariz en poemas de e. e. Cummings. Solo por ese “nadie, ni siquiera la lluvia tiene manos tan pequeñas” que declama esperanzado Kane al otro lado del teléfono, merece la pena perderse en ella otra vez.

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/hannah-y-sus-hermanas