culturaencasa: De las enternecedoras confesiones de Andrea Camilleri al simbolismo cinematográfico de Medem

Disco

“Mismo sitio distinto lugar”

Cuando Vetusta Morla paría este disco en 2017 todo parecía indicar que la banda de Tres Cantos retornaba a sus inicios más instintivos pero desde un vientre renovado. Era como si el cordón umbilical de «Un día en el mundo» envolviese nuevas composiciones, nuevos acordes, sonidos experimentales y letras renovadas al tiempo que seguía manteniendo su olor a casa. Pocos días después de que estallara el coronavirus lanzaron una nueva propuesta en forma de álbum titulada «Canciones dentro de canciones» pero la anestesia momentánea a la que está sometido en estos momentos el mundo de la cultura, impide que pueda llevarles por los suelos de los escenarios internacionales. Mientras el público espera impaciente el próximo grito, la próxima orientación, la siguiente salida, puede estar bien refugiarse en el calor de esta joya. Un deleite para los perdidos, los ubicados, los de la vieja escuela, los del punto sin retorno. Para todos aquellos que no saben volver a casa, aunque ahora estén dentro.

Disponible en: https://open.spotify.com/album/5rGpmYiAJvX54ELjvzt02N?si=NusPdW2OTY6uXi4pCx985Q

Película

“El árbol de la sangre”

El universo de un director como Medem es tan personal, simbólico, y obsesivo que no resulta difícil caer en polarizaciones. O amas su forma de entender el cine o se te atraganta por completo. El hecho de incluir «El árbol de la sangre» en las recomendaciones de hoy da una pista bastante orientativa del bando en el que milita quien escribe. Una joven pareja interpretada de manera magistral por Álvaro Cervantes y Úrsula Corberó vuelve a un antiguo caserón ubicado en la extensión de los parajes del norte para reescribir la historia de sus familias. A partir de ese momento todo comienza a sumirse en una espiral explosiva y abrasadora de delirios sexuales, mentiras enlatadas y secretos inesperados. Qué rompecabezas tan desconcertante, adictivo y redentor lleno de identidad. Brutal.

Disponible en: http://www.movistarplus.es/ficha/el-arbol-de-la-sangre?tipo=E&id=1381707

Libro

“Háblame de ti”

Aunque el maestro de la novela negra falleció hace apenas un año, la amplitud de su legado literario y personal merecía ser escuchado por los oídos más cómplices que existen: los de un niño. En este caso, niña. Y para más detalle, los de su propia nieta Matilda. Con el miedo renqueante de no poder asistir al crecimiento de su cerebro ni al inevitable placer de verla madurar, Camilleri le señala para introducir el comienzo de esta suerte de memorias: “Querida mía: Te escribo esta larga carta a pocos días de cumplir 92 años,cuando tú tienes casi cuatro y todavía no sabes lo que es el alfabeto. Espero que puedas leerla en la plenitud de tu juventud. Te escribo a ciegas, tanto en sentido literal como figurado. En sentido literal, porque en los últimos años la vista me ha ido abandonando poco a poco. Ahora ya no puedo ni leer ni escribir, sólo dictar. En sentido figurado, porque no consigo imaginarme cómo será el mundo dentro de veinte años, ese mundo en que te tocará vivir”. Después se precipitan las anécdotas, las confesiones, las primeras lecturas de Conrad y Melville y las descripciones contextuales de la censura de la Italia de Mussolini.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-hablame-de-ti-carta-a-matilda/9788498389692/10072525

Documental

“Un pintor de Interlaken en el mundo”

El director de este documental sobre figura del pintor suizo Rudolf Häsler asegura que el desconocimiento generalizado e injusto de su producción artística se debe principalmente a dos fenómenos singulares; su movimiento constante por las entrañas de tres sistemas y contextos políticos tan contrarios como la revolución cubana, la dictadura franquista y la Guerra Fría, y la rebeldía estética de un arte que no estaba de moda. A modo de homenaje a su arte y reivindicación explícita de su talento, Enrique Ros recorre con especial interés su etapa en Cuba y el refuerzo del espíritu hiperrealista de sus pinceles, así como su talento musical y su estancia en Cataluña. El archivo de Imprescindibles de la 2 recupera la figura de un pintor olvidado y poco valorado cuya extraordinaria capacidad para exprimir las ventajas artísticas de su tiempo y construir con ellas algo nuevo, fue incontestable.

Disponible en: https://www.rtve.es/television/imprescindibles/

Museo online

Galería Nacional de Berlín

La cosmogonía artística de la Galería Nacional de Berlín es abrumadora. Desde el siglo XIX hasta ahora, desfilan por allí toda clase de secretos pictóricos como esta “Venus en la concha del carro” de Max Klinger. Se trata de uno de los frisos marinos que el abogado austriaco Julius Albers le encargó a Klinger para la decoración del vestíbulo de su villa en la capital alemana y que años más tarde terminaría recalando en la Galería Nacional. Merece la pena curiosear en el archivo de un edificio cuyo diseño, por cierto, es de Mies van der Rohe. De ahí ese “menos es más” de su fachada.

Disponible en: www.museumsportal-berlin.de