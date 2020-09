Ken Follet, los ingleses en el Brexit: “Se dejaron engañar y leyeron periódicos idiotas”

Los superventas británicos Ken Follet, Jojo Moyes, Lee Child y Kate Mosse han recalado esta semana en Madrid con su Friendship Tour, con el que defienden en varios países la causa europeística frente al Brexit y exponen su deseo de permanecer unidos. En referencia a la responsabilidad del pueblo en la respuesta mayoritaria a favor de la salida de la Unión Europea, Follet cree que los ciudadanos “no formularon suficientes preguntas, se dejaron engañar y leyeron periódicos idiotas”, tal y como ha señalado durante un encuentro con la prensa, celebrado en el Espacio Fundación Telefónica de la capital. “Reino Unido es una democracia y cuando toma malas decisiones son las decisiones del pueblo”, ha dicho.

En esta línea, Kate Mosse ha criticado la “falta de información” y la responsabilidad de medios de comunicación, quienes, a su juicio, “deben servir al pueblo y no sus intereses”, mientras que el autor Lee Child ha manifestado que se dejaron “manipular” y está convencido de que existe un “conformismo” en torno a la democracia, al tiempo que ha lamentado que los británicos son “demasiado confiados”, informa Ep. El Friendship Tour, que arrancó en Milán y tras pasar por Madrid pasará también por París y Berlín, reúne a estas “estrellas de rock de la literatura británica”, como describen los organizadores en su web, para transmitir a sus “millones de lectores” su amor por ellos. “Dicen que estamos mejor solos y eso nos molesta”, ha manifestado Follet, a lo que Jojo Moyes ha agregado: “En un momento en el que los políticos nos están separando, es importante demostrar a los europeos que los políticos no nos representan”.

Del mismo modo, Kate Mosse ha afirmado que “la literatura no tiene fronteras” y ha recalcado que existen “más cosas” que unen a británicos y europeos de los que les separan. “Soy inglesa, pero también europea”, ha resaltado. Asimismo, Lee Child ha destacado que hay “35 millones de personas” que se sienten igual y ha pedido acordarse de ellos en el futuro. “No os olvidéis de los ingleses porque los jóvenes quieren quedarse en Europa y los mayores morirán pronto”, ha enfatizado el escritor, quien pide que se impida que ocurra lo mismo en España. “Espero que cuando Reino Unido quiera volver nos acojáis”, ha dicho.

Aunque estos cuatro superventas no creen que el Brexit vaya a afectar a la cultura de manera directa, si consideran que la sensación de tener “barreras” frente al extranjero tendrá como resultado una “cultura muy insular”, tal y como ha señalado Lee Child. Del mismo modo, Ken Follet ha lamentado que se perderá el “contacto” y “la cultura sufrirá mucho”. Preguntado por los británicos que se encuentran en otros países de Europa, Follet ha señalado que debe haber “al menos un millón de británicos en España y no hay ninguna medida para protegerlos”. Preguntados acerca de si abandonarán Reino Unido, ninguno de ellos piensa en expatriarse. Mosse, por un lado, considera que es su “deber como inglesa” es quedarse y “luchar” por su país, algo que, según ha reconocido, no han hecho amigos y familiares, que ya han pedido otros pasaportes.

Child, por su parte, ha admitido que el idioma es una barrera y que el Estados Unidos de Trump no le gusta. Respecto a las elecciones del próximo 12 de diciembre y su esperanza acerca de un segundo referendum, Follet no ve posible una segunda consulta y cree que no hay que hacerse “ilusiones” si ganan los laboristas, y Moyes cree que crearía “problemas” en la democracia. En el lado contrario, Lee ve “legítimo” que la gente cambie de opinión y que se repita la consulta tres años después, mientras que Mosse considera que se debería votar el acuerdo, porque opina que eso sí habría respetado la democracia. En cualquier caso, ambos autores coinciden en que darían “una patada en los testículos” a los parlamentarios que buscan beneficiarse de la situación. Mosse ha pedido conocer la historia para no repetirla y Lee ha destacado que solo un presidente de Estados Unidos escribió una novela: Jimmy Carter. “Aunque solo tuvo un mandato demostró ser el mejor”, ha señalado Lee, quien ve una “conexión importante” con la literatura para ser “empático”.