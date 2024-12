Fin al aumento de la edad de jubilación: esté será la fecha exacta en la que dejará de subir

La edad de jubilación en España incrementa con el paso de los años sin prácticamente darnos cuenta. Se trata de una medida establecida en 2013 por la cual, con cada año que pasa, las exigencias para recibir el 100% de la pensión incrementan, al igual que lo hacen los años de cotización necesarios para jubilarse lo más pronto posible.

En el caso de 2024, si una persona se quiere jubilar a los 65 años, debe tener cotizados 38 años o más. En caso contrario, la persona no podrá optar a una pensión por jubilación hasta llegados los 66 años y seis meses. No obstante, estas cifras cambiarán para 2025.

Edad de jubilación para 2025

La ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue la encargada de establecer los criterios por los que la edad de jubilación iría incrementando con el paso de los años. Esta norma comenzó a aplicarse en 2013 y ahora, en 2025, las condiciones son muy distintas.

De cara al próximo año, si el ciudadano tiene menos de 38 años y 3 meses cotizados, la edad correspondiente para solicitar la jubilación será de 66 años y 8 meses, mientras que si cuenta con más años cotizados que la cifra mencionada, podrá jubilarse a los 65 años.

Fin al incremento de la edad de jubilación

Esta reforma de las pensiones, que entro en vigor hace más de 10 años, tiene "fecha de caducidad". Será en 2027 cuando la edad de jubilación se estancará, siendo un alivio para los trabajadores que deciden jubilarse. No obstante, será este año cuando se alcancen las condiciones más exigentes para recibir la pensión. Para que una persona se pueda jubilar a los 65 años años, será necesario tener 38 años y 6 meses cotizados. Si el trabajador no cumple con estas condiciones, no podrá dejar de trabajar hasta los 67 años.

Acceso a la jubilación por edad y años cotizados T. Gallardo La Razón

Objetivo de esta reforma en las pensiones

Esta medida establecida por el Gobierno de España pretendía garantizar en un futuro la sostenibilidad de las pensiones. El aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad han provocado que el sistema de pensiones se vea perjudicado, obligando al Ejecutivo a tomar medidas para afrontar la jubilación de las generaciones futuras.

No obstante, esta norma establecida no es la única creada para poner remedio a este problema. En 2023, el Gobierno comenzó a aplicar en las nóminas de los trabajadores el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un impuesto obligatorio dedicado a mantener el sistema de pensiones y por el cual los ciudadanos entregaban un pequeño porcentaje del sueldo.

¿Puedo jubilarme antes de lo establecido?

Aquellos que deseen empezar a cobrar la pensión de jubilación antes de lo fijado deberán solicitar la jubilación anticipada voluntaria y cumplir con una serie de requisitos. Los interesados podrán recibir la pensión dos años antes de la edad legal ordinaria, por lo que aquellos que hayan cotizado menos de 38 años podrán recibirla a partir de los 66 años y 6 meses, mientras aquellos que lo hayan hecho más de ese tiempo podrán jubilarse a los 65 años.

En primer lugar, el periodo mínimo que se debe haber cotizado es de 35 años, de los cuales dos deben haber sido 15 años antes de la solicitud de acceso a la jubilación anticipada. Asimismo, los autónomos y asalariados también podrán acceder a este anticipo. A cambio, la Seguridad Social no otorga el 100% de la pensión de jubilación, sino que se aplica una reducción en función de los meses anticipados y del tiempo cotizado.