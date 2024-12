Jorge Rey avisa de la llegada inminente de nieve a España: "Viene más y de manera más intensa"

Hace unas semanas desde el último vídeo del joven burgalés, por lo que hace dos días volvió a lanzar su pronóstico semanal sobre el tiempo que hará durante los próximos días en España. Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor. Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

"Viene más nieve y de manera más intensa"

"Y terminamos casi el año con un temporal", comienza el joven aficionado a la meteorología su ya tradicional vídeo en el que vaticina el tiempo que hará próximamente. Así, y en esta ocasión sin el también mítico refrán, el joven burgalés augura que "viene más nieve y de manera más intensa" durante los próximos días.

El joven ha alertado de la llegada del "primer temporal serio del invierno" que, según ha vaticinado, traerá nieve "de manera más intensa". No obstante, el Rey de las cabañuelas ha hecho honor a su nombre, asegurando que "este temporal es una muestra clara de lo que avisan las cabañuelas", que "de aquí a un mes vendrá algo similar (a este epidosio de nieve), aunque peor y más intenso".

De esta manera, el aficionado a la meteorología ha asegurado que los próximos días serán "fríos", pero sobre todo "con nieve", que llegará ya a cotas medias de lugares como Burgos, Soria o Navarra, además de importantes nevadas, con medio metro de nieve, en zonas de alta montaña del norte, que vendrán acompañadas de heladas "en amplios puntos".

Así, según el joven aprendiz de meteorólogo, las heladas de esta semana dejarán temperaturas de - 9º C en provincias como Ciudad Real, - 14ºC en los Pirineos o, incluso, - 2º C y - 3º C "en otros puntos" de la geografía española.

Por su parte, Jorge Rey ha asegurado que también se podrán ver lluvias en lo que queda de semana. Unas lluvias que, "según se vaya moviendo la borrasca Darragh, podrán llegar a zonas del Levante e, incluso, del centro y sur peninsular".

Finalmente, el aficionado a la meteorología ha advertido de que "aunque poco a poco vayan ascendiendo las temperaturas", de cara al domingo llegará "una nueva borrasca que entrará por el norte", lo que, según Rey, posibilitará precipitaciones en esas zonas. Además, ha alertado de que podrá llegar otra borrasca que se posicionará sobre el archipiélago canario.