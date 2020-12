Nick Cave carga contra la BBC por su censura al “maricón” de The Pogues

En una carta de respuesta a dos fans, el cantante australiano Nick Cave arremete contra la decisión de la cadena pública británica de eliminar una línea de la clásica canción “Fairytale of New York” en la que se utiliza la palabra “maricón”, por considerarla ofensiva. Para Cave, la decisión de la BBC “destruye la canción al desinflarla justo en su momento esencial y más imprudente, despojándola de su valor. Se convierte en una canción que ha sido manipulada, comprometida, domesticada y castrada y ya no se puede llamar una gran canción “. El tema, grabado en el verano de 1987 y lanzado más tarde ese año, es una de las canciones “alternativas” de celebración navideña, uno de los villancicos “heterodoxos” que cada año asciende en la lista de singles del Reino Unido por estas fechas. Actualmente, y pese a la censura de la BBC, está en camino de regresar al Top 10.

En una entrada en su blog personal, el músico australiano explica que “una de las muchas razones por las que esta canción es tan amada es que, más allá de casi cualquier otra canción que se me ocurra, habla con una profunda compasión por los marginados y los desposeídos. Con una de las mejores líneas de apertura jamás escritas, la letra y la interpretación vocal emanan de lo más profundo de la experiencia vivida, existiendo dentro de los huesos mismos de la canción. Nunca menosprecia a sus protagonistas. No es condescendiente, pero dice su verdad, clara y sin adornos. Es un regalo magnífico para los marginados, los desafortunados y los que tienen el corazón roto. Nos identificamos con la difícil situación de los dos personajes rebeldes, que viven sus vidas solitarias y desesperadas en contra de todas las promesas navideñas: hogar y hogar, alegría, generosidad y buena voluntad. Es una pieza de escritura lírica más real que jamás haya escuchado”, señala.

Las consideración de Cave, como autor de canciones, se centran en la idea de que una palabra, o una línea, en una canción “pueda simplemente cambiarse por otra y no causarle un daño significativo es una noción que solo pueden sostener aquellos que no saben nada sobre la frágil naturaleza de la composición”. La cadena pidió sustituir la palabra “faggot”, que se refiere a los homosexuales de una manera despectiva, por “haggard”, que no funciona en el contexto. A juicio del músico, esto “destruye la canción al desinflarla justo en su momento esencial y más imprudente, despojándola de su valor. Se convierte en una canción que ha sido manipulada, comprometida, domesticada y castrada y ya no se puede llamar una gran canción. Es una canción que ha perdido su verdad, su honor y su integridad, una canción que se ha arrodillado y ha permitido a la BBC hacer su negocio sombrío y pegajoso”.

El autor de “Ghosteen” reconoce no estar “en posición de comentar cuán ofensiva es la palabra ‘‘maricón’’ para algunas personas, particularmente para los jóvenes. Puede ser profundamente ofensiva, no sé, en cuyo caso, Radio 1 debería haber tomado la decisión de simplemente prohibir la canción, y permitirle conservar su espíritu forajido y su dignidad”. “Siento lástima por “Fairytale...”, una canción tan gloriosamente problemática, como suelen ser las grandes obras de arte, interpretada por una de las bandas más difamatorias y sediciosas de nuestro tiempo”. Y termina con un palo a la BBC, “ese guardián de nuestra frágil sensibilidad, siempre actuando en nuestro mejor interés, continúa mutilando un artefacto de inmenso valor cultural y, al hacerlo, nos quita algo esta Navidad, imposible de medir o reemplazar”.