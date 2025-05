Nuevos audios confirman prácticas irregulares en el ministerio de Puente: "Se inventan los informes"

"Utiliza la Inspección, luego hace el informe y pone lo que le da la gana". Son las contundentes afirmaciones de un ex alto cargo del ministerio de Óscar Puente que denuncia las prácticas irregulares que se producen en el sino del departamento. En esta segunda parte de "las cloacas de Transportes", el funcionario señala a una compañera, a la que acusa de tener un ego desmesurado.

Estas supuestas prácticas irregulares se llevan produciendo desde hace meses en el departamento que dirige Óscar Puente. El audio de este ex alto cargo de Transportes vuelve a poner el foco en la directora general de organización e inspección de Transportes. Cabe reseñar que este funcionario ya tuvo que declarar por el "caso Koldo" en dependencias judiciales.

Un año de acoso laboral

Destacar que este empleado publico ha estado en el ministerio durante años y fue destituido hace meses por el núcleo duro de Puente. "Hay personas buenas y malas y gente que se aprovecha de todo esto. Son talibanes. Hay que echarles a todos a la puta calle", lamenta este hombre a su interlocutor durante una conversación de más de una hora a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Este ex alto cargo dice sentirse utilizado por los representantes políticos que ahora comandan el área de Transportes. Una fractura que se vivió por la polémica auditoría que encargó Puente para ahondar en la etapa de José Luis Ábalos. "Son maltratadores auténticos, prefiero un mal conocido... El último año ha sido horrible", detalla sobre el infierno que ha sentido en su propia piel.

Óscar Puente afirma que no hay solicitantes de asilo durmiendo en Barajas: "Son pobres desatendidos por Madrid" Europa Press

"No han parado de hacerme mobbing. No me llamaban para ninguna reunión. Citaban a Lola (nombre ficticio), avisaban a Raúl (nombre ficticio)... a todos antes que a mí. Ellos me lo contaban. No les valió lo que yo dije en la declaración", reprochaba este hombre. Unas situaciones que han sido confirmadas a este medio por otro de los altos cargos que aún siguen en el ministerio que evita dar su nombre por miedo a las represalias.

El epicentro de las críticas de estos hombres es Belén Villar, que ya fue señalada por UGT en un demoledor comunicado interno que le acusó de crear un grupo organizado con personas afines en el ministerio. "Ella tiene tanto ego que llega a ser enfermizo. Se inventa las normas y los procedimientos", llega a proferir este hombre.

"Pone lo que le da la gana"

"Utiliza la Inspección y luego hace un informe y pone lo que le da la gana. Le da igual. Se lo inventa", admite sobre Villar ante la incredulidad del interlocutor que pregunta porqué no es cesada por Puente. "Ella se prestó a hace la auditoría. La hizo y por eso el ministro está pillado hasta que no le quede otra y diga me han engañado y se ha demostrado", critica este ex alto cargo que ha tenido que lidiar con esta mujer.

"Está muy protegida por algún motivo", expresa este funcionario. Los episodios de conflictos protagonizados por esta mujer se multiplican en las dependencias de Nuevos Ministerios. Hay hasta secretarias que lloran delante de otros compañeros por los enfrentamientos y las situaciones que viven. "Todos los días lidian con contradicciones", rematan.

Vista general de los asistentes a una manifestación por el sector del transporte, en el Ministerio de Transportes, el 25 de marzo Jesús Hellín Europa Press

Las revelaciones de las "cloacas de Transportes" iniciadas por LA RAZÓN han inundado de inquietud los diferentes estamentos cercanos al ministro Óscar Puente. Después de la primera publicación se vivieron momentos de tensión con la solicitud de explicaciones por parte de los altos cargos que aún perduran en este área.