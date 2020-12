Rafael Amargo: “Con el tiempo se demostrará que soy inocente porque si no no estaría aquí”

Tiene razón Rafael Amargo con que cualquier campaña de marketing que se le hubiera ocurrido no hubiera congregado a tanta Prensa y, por tanto, publicidad para su “Yerma”. Avalancha de medios en la puerta del Teatro La Latina para el no estreno del bailarín, que sí tendrá lugar mañana por la tarde.

Lo que tocaba hoy era la presentación y pase gráfico que tuvo que cancelarse por su detención. Supone este espectáculo la vuelta de Amargo a los escenarios madrileños desde que en el verano de 2016 bailase por última vez con “Tiempo muerto 2”. “Regreso con ilusión porque bailar en Madrid siempre tiene un valor añadido”, comentaba el artista esta misma tarde sobre las tablas.

“Quiero romper las tablas, bailar y desfogarme”, continuaba mostrando su “pena por no estrenar el día que tocaba”. Insistió Amargo en que las primeras preguntas fueran sobre el espectáculo y se dejasen asuntos externos para más adelante, pero pronto, a la segunda, comenzó el (otro) espectáculo.

A su lado, el letrado Cándido Conde-Pumpido. “Estoy donde tengo que estar, encima de un escenario. Con el tiempo se demostrará que soy inocente porque si no no estaría aquí. El infortunio así ha querido que fuera, pero todo ello me obliga esto a bailar con más fuerza y respetar más mi trabajo”.

También se le ha preguntado por su relación con los agentes del calabozo después de reconocer a su salida del juzgado que tuvo sus más y sus menos con uno de ellos. “No puede ser que haya un jefe de servicio que no tenga respeto los derechos humanos. Si se sabe algo es porque él mismo lo ha filtrado”, afirmaba el abogado. “Rafael no dio nombres, pero es un hombre con el que ya hemos tenido problemas otros letrados -continuaba Conde-Pumpido-. Supongo que lo que ayer ocurrió fue un momento de tensión y es algo que muestra que no sabe entender la vida de las personas por mucha posición de poder que se tenga. Ello no puede hacer trates mal, olvides a las personas o impidas que se comuniquen con su abogado”.

“Soy inocente y la gente sabe que lo que me interesa son estas 25 personas y sus familias, y trabajar por la cultura, uno de los sectores más dañados por la pandemia. Muchos artistas lo están pasando mal”.