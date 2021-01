Cuando Bowie conoció a Lennon: dos horas de silencio absoluto

La de David Bowie es de esas muertes de las que tienes presentes, pero de las que no parece que haya pasado tanto. “Sería hace dos o tres años...”. Pues no, ya se cumplen cinco años del hito. Concretamente, hoy. Y en una fecha tan redonda se acumulan los homenajes, anécdotas y demás sobre el artista. Una de esas vivencias es la de cuando Bowie y Lennon se conocieron a mediados de los 70.

No fue la mejor cita de sus vidas. De hecho, la cosa empezó torcida, incómoda, y muy lejos de ser un encuentro entre dos “colegas” de profesión. Así lo cuenta el productor musical Tony Visconti, que hoy conmemora en el especial “Bowie: Dancing Out in Space”, de la BBC, la efeméride. Para situar a este hombre, fue Visconti el que produjo hasta once de los álbumes de estudio del cantante.

Con esas cosas claras, ya se puede arrancar la historia de dos tipos que se conocieron en un hotel en Nueva York antes de colaborar en “Fame” (1975) y en otra canción de los Beatles, escrita por Lennon, “Across the Universe”: “Estaba aterrado por conocer a Lennon“, recuerda ahora un productor al que Bowie le pidió que lo acompañara para “suavizar el momento”.

Bowie estaba dibujando e ignoraba por completo a Lennon Tony Visconti

Así lo explica: “Sobre la una de la mañana llamé a la puerta y durante las siguientes dos horas, John (Lennon) y David (Bowie) no se hablaron. En cambio, David estaba sentado en el suelo con una libreta y un carboncillo. Estaba dibujando cosas e ignoraba por completo a Lennon”. Entonces, tras dos horas bien largas, “él (John) le dijo a David: ‘Rompa ese bloc por la mitad y dame algunas hojas. Quiero dibujarte’”. Fue en ese instante cuando Bowie levanto la cabeza y asintió. ”Oh, es una buena idea”. Lennon comenzó a hacer caricaturas de su compañero de profesión, y este hizo lo propio con el beatle.

El espeso y frío hielo se había roto entre ambos y Visconti asegura que la “gran amistad” de la pareja encontró ahí sus inicios. Una semana después, Bowie y Lennon volverían a hablar para poner en marcha su conjunción en “Across the Universe”.