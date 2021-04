Crítica de “Cuñados”: donde esté el pulpo gallego... ★★★☆☆

Director: Toño López. Guión: Araceli Gonda. Intérpretes: Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira, Federico Pérez, Eva Fernández. España, 2021. Duración: 95 min. Comedia.

Más gallega que la empanada o una muñeira. El debut de Toño López tiene gracia, pero sobre todo mucha retranca encima. El asunto va de familias políticas por todas partes: Eduardo y Sabonis, casado con la hermana de su mujer, tienen un problema económico encima de padre y muy señor mío. Y a Sabonis no se le ocurre otra que secuestrar a Modesto, cuñado de Alicia Zamora, una poderosa y fraudulenta empresaria que fue la que los engañó. El problema radica en que la tipa no piensa pagar por él ni un céntimo. Ambientada en la verdísima y calurosa Orense, esta divertida comedia sabe cómo manejar los estereotipos (¿o no lo son tanto?) de una sociedad, la del norte español, felizmente tribal y muy marcada por el matriarcado. De hecho, las mujeres del filme resultan bastante más espabiladas que estos tres desgraciados aunque sean quienes protagonizan la acción. Y un último apunte: con el pulpo también se trafica, o sea, que no lo pidan en China...