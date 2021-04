Autor: Virgilio. Versión: Paco Gámez. Director: José Luis Arellano. Intérpretes: Samy Khalil, Javier Ariano, Jota Haya, Marta G. Velilla, María Heredia, Ana Jara… Teatro Circo Price, Madrid. Hasta el 17 de abril.

Prácticamente a la vez que “Ulloa” –el montaje que la compañía ha dedicado a Pardo Bazán–, La Joven ha estrenado en Madrid esta curiosa y compleja propuesta que hunde sus raíces, igual que ya ocurría con “Proyecto Homero”, en uno de los textos angulares de la literatura clásica occidental para extraer de él algunos de sus asuntos fundamentales y presentarlos hoy al espectador –especialmente a ese que empieza a abrirse al mundo de los adultos– con un renovado y multidisciplinar lenguaje. En la versión que firma Paco Gámez de “Eneida (playlist para un continente a la deriva)”, esos asuntos prioritarios son las dolorosas consecuencias de las guerras y los exterminios, la búsqueda de un destino propio y, por tanto, de un lugar en el mundo, y el amor como combustible necesario para recorrer esa difícil travesía. En cuanto a los lenguajes, el poema épico de Virgilio no solo se ha desbrozado, prosificado, resumido y actualizado para convertirse en una función condensada de teatro de texto, sino que además se ha nutrido en la dramaturgia y en la puesta en escena de la música, la danza y el circo.

Sin embargo, la mixtura de géneros no llega a funcionar del todo. En primer lugar, porque estas distintas artes o disciplinas no se simultanean del todo en el transcurso de la epopeya, sino que más bien se suceden unas a otras, y eso hace que el ritmo se resienta. En segundo lugar, porque ya el mero hecho de introducir lenguajes no discursivos en una obra tan monumental como esta obliga a reducir sus posibilidades argumentales y dramáticas -para que la función tenga una duración convencional- hasta dejar el relato, como aquí ocurre, prácticamente en un esquema.