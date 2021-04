Crítica de “Vigilados”: páginas de humanidad ★★★☆☆

Dirección: Dave Franco. Guión: D. Franco y Saunder Jurriaans. Intérpretes: Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White, Sheila Vand, Toby Huss. EE.UU, 2020. Duración: 88 min. Thriller.

En España lo llamábamos, no sé si todavía, libreros de viejo. Unos señores y menos señoras, es cierto, que vendían libros de segunda mano, de tercera y cuarta. Entonces, antes, mostraban en sus puestos desde novelitas de Corín Tellado hasta alguna pequeña joya que el dueño soltó por necesidad o ignorancia. Ellos, los que dan sus testimonios en el nostálgico y elegante documental de D.W. Young, son más bien anticuarios, dueños de preciosos y decadentes locales especializados en obras antiguas y usadas en la no menos decadente ciudad de Nueva York. Vemos subastas, alguna, carísima, como un código de Leonardo da Vinci, una joven que aparece en un programa de televisión bastante hortera porque, dice, todo vale para que las páginas no se pierdan, y, también, alguien que lamenta la aparición de internet, que ha abaratado y, en cierta forma, envilecido, una profesión obsesiva que radicaba en rebuscar entre montones de volúmenes viejísimos y sudados hasta encontrar ese con manchas de vino. Hubo modas: las sobrecubiertas, los ejemplares dedicados, unos folios con los cantos de oro, y, ahora, chicos que se vuelcan en el hip hop. Y hay, también, una conclusión: mientras la humanidad no pierda los libros, no perderá su memoria.