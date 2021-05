Los fuegos sin apagar de Angelina Jolie

Estamos tan acostumbrados a ver la simetría encerada y perfecta de su rostro lleno de gravilla, de cortes, de polvo, de marcas, salpicado de sangre, amoratado o visiblemente empapado de ese sudor encendido que precede al estrés de la acción, que lo verdaderamente novedoso sería anunciar que Angelina Jolie regresa a la gran pantalla interpretando un papel introspectivo, pausado y complejo al más puro estilo Liv Ullmann en “Persona”, de Bergman. Sin embargo la super estrella californiana parece reacia a los cambios de registro y aterriza mañana en las salas españolas con “Aquellos que desean mi muerte”, un intenso thriller dirigido por el cineasta Taylor Sheridan (nominado al Oscar por “Comanchería”), plagado de trepidantes escenas y ubicado en el espesor de los bosques infinitos de Montana.

“Me atraen las personas que han sufrido, que están dañadas y encuentran la manera de superarlo y salir adelante. Hannah es una bombera paracaidista, pero, sobre todo, es una persona destruida que carga con un gran sentimiento de culpa. Es alguien que no tiene un gran concepto de sí misma. Y al encontrar a este niño que necesita que lo salve se ve obligada a conectar con él y a enfrentarse a todo aquello que teme y que cree que no es capaz de hacer”, explica la actriz en una entrevista en exclusiva durante el making of de la cinta. Tal y como perfila Jolie, la mujer a la que da vida, una bombera forestal, una profesional de los fuegos –tanto naturales como personales–, presenta poca estima hacia sí misma y unos ademanes ciertamente autodestructivos empujados y alentados por la culpa con la que convive desde hace años después de no haber podido salvar a tres personas ejerciendo su trabajo.

Angelina Jolie da vida a una bombero forestal que trabaja en Montana

El encontronazo de esta peculiar responsable de una torre de vigilancia antiincendios con un niño herido y traumatizado reclamando ayuda por un violento accidente presenciado con anterioridad detona el comienzo de una trama intrincada, desconcertante por momentos y excesivamente incendiaria en donde la actriz de “Lara Croft” vuelve a dar rienda suelta a uno de esos perfiles de mujer hecha para la acción tan psicológicamente desdibujados y distantes con los que suele deleitar en sus trabajos. El incendio al que se enfrenta Jolie en esta cinta mediante el personaje de Hannah tiene mucho, tal y como asegura la actriz, de catártico: “La película es un gran thriller, una gran aventura a través de un terreno insólito dentro de un gran incendio, pero bajo todo eso, es una historia sobre personas que conectan y se transforman mutuamente. Atraviesan el fuego, literal y emocionalmente”, reconoce.

Tras una concatenación de esporádicos e irregulares papeles -supertaquilleros, eso sí- en los últimos años y una hospitalización por problemas de anorexia, Angelina Jolie, madre de seis hijos, ex mujer de Brad Pitt –con el que mantiene aún un polémico litigio tras protagonizar uno de los divorcios más cuantiosos y sonados de Hollywood y al que no ha dudado en afear públicamente unos comportamientos supuestamente violentos y perniciosos para con ella y para con sus hijos–, embajadora de buena voluntad de ACNUR y ganadora del Óscar por “Inocencia Interrumpida” en el 2000, parece persistir estoica a los envites de las llamas. Tanto es así, que su participación en esta propuesta cinematográfica de Sheridan, la vuelve a situar en primera línea antes de estrenar “Eternals”, la próxima película de Marvel cuyo grupo de superhéroes creados por Jack Kirby corre esta vez a cargo de la también recientemente premiada con una estatuilla Chloé Zhao. Tal vez la capa de heroína le de suerte a la Señora Smith.