Reguetón a lo "Gladiator": así es el Holika Festival

Quizá una de las cosas más alejadas al concepto del reguetón sea el del Imperio Romano. Aunque no todos piensan lo mismo. Sucede en La Rioja un certamen musical que se presenta con una fórmula tan extraña como única. Una propuesta tan peculiar que, sea o no esencia estratégica, es cuanto menos llamativa. Se trata del Holika Festival, y se celebrará entre el 25 y el 28 de junio ofreciendo reguetón a lo "Gladiator". En Calahorra, el certamen riojano contará con un decorado inspirado en el Coliseo, el Panteón, así como otras joyas arquitectónicas del Imperio Romano. ¿Quién dijo que no se pudiera mezclar el perreo con los césares?

Se trata de las séptima edición del Holika Festival, y trata de rendir homenaje a la historia del lugar donde se celebra. Calahorra fue una ciudad romana de pleno derecho desde el año 171 a.C., bajo el nombre Calagurris Nassica Iulia. En la actualidad, el casco urbano aún conserva vestigios de la antigua muralla y alberga un museo sobre la romanización. Con 20.000 tickets vendidos, el certamen cuenta en su cartel con estrellas como Duki y Ozuna, así como los djs Don Diablo, Timmy Trumpet o Dimitri Vegas & Like Mike. A lo largo de cuatro días, sus asistentes se aventurarán a un viaje a la época romana con un entorno que ha contado con artesanos falleros llegados desde Valencia, y quienes se encargarán de levantar columnas, arcos, capiteles y grandes estatuas.

El cartel se reparte casi al 50% entre la música latina y la electrónica. Además de los mencionados, actuarán en el cetramen artistas como Alejo, La Joaqui, Omar Montes, Juicy M o Caleb Calloway. Además, según sugiere el cartel habrá un artista sorpresa. En total, más de 100 artistas simultáneos en varios escenarios, un recinto ampliado de 500.000 metros cuadrados

a orillas del Río Cidacos y una acampada para varios miles de personas. Cada verano, la llegada de decenas de miles de jóvenes con ganas de fiesta supone una revolución para la pequeña localidad de Calahorra (25.000 habitantes), un pueblo tranquilo dedicado mayoritariamente a la agricultura de productos de huerta.