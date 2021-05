Crítica de “Armugán, el último acabador”: la buena muerte ★★★☆☆

Dirección y guión: Jo Sol. Intérpretes: Gonzalo Cunill, Diego Gurpegui, Núria Lloansi, Íñigo Martínez, Nuria Prims. Fotografía: Daniel Vergara. España, 2020. Duración: 91 min. Drama.

«En esta tierra nadie muere solo». La tierra es la que ocupa un valle del Pirineo aragonés, donde se dice que el legendario Armugán, un menudo y deforme hombre, se dedica a un oficio del que nadie, hasta que deben pedir su presencia, quiere hablar: es un acabador, alguien que ayuda a pasar de este a otro mundo cuando la agonía no tiene retorno. Anchel lo lleva sobre sus hombros atravesando los campos allí donde un ser humano se resiste a dejar todo esto atrás. Pero no se trata de un asesino, sino de una persona que presta ayuda cuando la mente ya ha abandonado el anciano cuerpo. Y Armugán enseña, sin palabras, su sabiduría a Anchel, hasta que la petición de una madre desesperada con un niño gravemente enfermo rompe la armonía entre ambos. Historia de una amistad imperecedera, una deslumbrante fotografía acompaña esta cinta con tintes místicos sin apenas diálogos y embebida en los gestos de sus dos protagonistas, en las ovejas con las que mantiene largos diálogos el anciano, en los paisajes duros y secos. Apenas pasa nada, o quizá demasiado. Pasan las vidas en una sociedad alérgica a decir adiós que no quiere comprender que es la manera de cerrar el círculo. Y de comenzar uno nuevo.

Lo mejor

Su excelente fotografía y la elección de rodarla en blanco y negro

Lo peor

Habrá a quien le resulte en exceso morosa; lo cierto es que su historia resulta breve